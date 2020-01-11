Авіакатастрофа в Ірані: Фото залишків українського літака з пробоїнами від ракети оприлюднили у мережі



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Українські експерти виявили фрагменти пробоїн від вибуху зенітної ракети в кабіні екіпажу українського літак, - журналіст

Журналіст написав, що знайдено паспорт громадянина Канади з пробоїнами схожими на елементи ураження

Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив перші фотографії, де зображені деталі корпуса українського літака авіакомпанії МАУ з пробоїнами від ракети. Про це Бутусов написав своїй сторінці у Facebook.

«Перші кадри - деталі корпуса українського «Боїнга», пробиті елементами ураження російської ракети 9М330 ЗРК «Тор». Цілісні фрагменти нижньої передньої частини фюзеляжу знайти поки що не вдалося - очевидно, саме сюди влучила ракета. Від кабіни пілотів уціліла верхня частина - вона була пробита елементами ураження зсередини кабіни, що вказує на вибух знизу», - зазначив він.

Бутусов написав, що знайдено паспорт громадянина Канади з пробоїнами, також схожими на елементи ураження.

Раніше Бутусов повідомляв, що українські експерти виявили фрагменти пробоїн від вибуху зенітної ракети в кабіні екіпажу українського літака.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об'єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.



