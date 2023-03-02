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McDonald’s відновить роботу ще в декількох областях України

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
McDonald’s відновить роботу ще в декількох областях України
McDonald’s відновить роботу в південній і східній частинах України
фото з відкритих джерел

Компанія планує відкрити ресторани в східній та південній частинах України вже цієї весни

Мережа ресторанів McDonald’s оголосила про відновлення діяльності в кількох містах у південній та східній частині країни, зокрема, в Одесі та Дніпрі. Про це йдеться в повідомленні компанії.  

«Насамперед розглядається можливість відкриття ресторанів в Одесі наприкінці березня, Дніпрі наприкінці квітня та кількох інших містах», — йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що плани McDonald’s можуть коригуватися відповідно до поточної ситуації безпеки у містах та регіонах. Ресторани працюватимуть згідно з розширеними протоколами безпеки, запровадженими у всіх відкритих закладах в Україні.

McDonald’s закрив усі свої заклади в Україні 24 лютого після початку повномасштабного вторгнення РФ. Компанія пояснила, що це з міркувань безпеки. До перемовин про відкриття ресторанів долучилося навіть МЗС. Міністр Дмитро Кулеба раніше повідомив, що відомство обговорює проблему McDonald’s не лише з українським представництвом та глобальною штаб-квартирою компанії, а й з урядом США на офіційних зустрічах.

Нагадаємо, що McDonald's 20 вересня 2022 року розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. Усього з вересня минулого року McDonald’s відновив роботу понад 60% ресторанів у центрі та заході країни.

Теги: McDonald's ресторан Дніпро Одеса

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