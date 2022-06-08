Мендель розповіла про найемоційнішу мить свого життя

Мендель: «Про те, що почнеться війна, мене попередили мої американські друзі»

Експрессекретарка президента Юлія Мендель, яка нещодавно вийшла заміж за колишнього першого заступника міністра економіки України Павла Кухту, залишилася в Україні, попри заклики друзів виїхати за кордон. Про це вона розповіла в інтерв'ю програмі «ЖВЛ».

Як запевняє Мендель, вона навіть не думала про еміграцію за кордон, хоча було багато запрошень, було куди поїхати. «Мені написали: «Юліє, тобі потрібно поїхати в США, ми знайдемо тобі роботу…Можливо, хтось знайде таку пропозицію привабливою, але я повинна була бути тут – в Україні, тому що мені боляче так само, як і всім іншим», – скала Мендель.

Але, все таки пара переїхала з Києва до Львова. «Про те, що почнеться війна, мене попередили мої американські друзі – це були люди, які не схильні до паніки і ніколи не говорять нічого подібного. Мене попередили про фільтраційні табори, коли це було неймовірно. І нас попросили виїхати, тому що і Павло, і я публічні люди. Ми не хотіли виїжджати з Києва, але сценарій, який був намальований до мене раніше, реалізовувався крок за кроком», – розповіла Мендель. Вона зазначила, що чула історії про те, як окупанти вирізали патріотичні татуювання з тіл українців, і у неї є таке татуювання. «Я подумала, що не бачу сенсу так сильно ризикувати своїм життям».

До слова, саме у Львові, перед тим, як іти на війну, Павло освідчився Юлії. «Коли Паша їхав на фронт, він подарував мені обручку, а звідти надіслав мені фото з таким самим кільцем, лише трохи темнішим - чоловічим варіантом. Це, мабуть, найемоційніша фотографія в моєму житті. Таким чином він хотів показати, що я з ним. Але пережити цей місяць без нього було дуже важко», – пригадала Мендель.

Експрессекретарка президента зізналася, що з початком війни втратила всі свої доходи. Згодом їй запропонували написати для The Washington Post. У своїх статтях вона розповідає про життя українців під час війни.

Нагадаємо, 4 червня стало відомо, що колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель вийшла заміж за свого коханого, економіста Павла Кухту. Як відомо, Мендель та Кухта оголосили про свої стосунки 14-го лютого, але тривають вони набагато довше.