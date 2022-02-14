Мендель показала свого таємного коханого (фото)

Коханим Юлії виявився Павло Кухта

Колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель показала свого таємного коханого. Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Коханим Юлії виявився Павло Кухта. Він – колишній перший заступник міністра міністерства розвитку економіки, а нині політичний експерт.

«Make Love, Not War. Закохаюся в тебе щодня... Ми в Києві. Віримо у мир та любов», – підписала фото з бойфрендом Мендель.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Мендель і 36-річний Кухта «перебувають у стосунках уже давно».

У «Вікіпедії» зазначено, що Павло Кухта має дружину Катерину Василівну Кухту, а також дочку Ярослава Кухту.

Раніше Мендель розказала про своє кохання у найдрібніших деталях. Також Мендель подякувала за кохання загадковому чоловіку.

Нагадаємо, Мендель опублікувала загадкове фото з чиєюсь рукою.

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