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    Мендель показала свого таємного коханого (фото)

    Юлія Мендель розсекретила ім&rsquo;я коханого - Мендель показала свого таємного коханого (фото)
    Юлія Мендель розсекретила ім’я коханого
    фото:instagram.com/iuliia_mendel

    Коханим Юлії виявився Павло Кухта

    Колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель показала свого таємного коханого. Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

    Коханим Юлії виявився Павло Кухта. Він – колишній перший заступник міністра міністерства розвитку економіки, а нині політичний експерт.

    «Make Love, Not War. Закохаюся в тебе щодня... Ми в Києві. Віримо у мир та любов», – підписала фото з бойфрендом Мендель.

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    Мендель показала свого таємного коханого (фото)
    Мендель показала свого таємного коханого (фото)
    Мендель показала свого таємного коханого (фото)
    Мендель показала свого таємного коханого (фото)
    Мендель показала свого таємного коханого (фото)
    Мендель показала свого таємного коханого (фото)
    Мендель показала свого таємного коханого (фото)
    Мендель показала свого таємного коханого (фото)
    фото: Юлія Мендель/Facebook

    Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Мендель і 36-річний Кухта «перебувають у стосунках уже давно».

    У «Вікіпедії» зазначено, що Павло Кухта має дружину Катерину Василівну Кухту, а також дочку Ярослава Кухту.

    Раніше Мендель розказала про своє кохання у найдрібніших деталях. Також Мендель подякувала за кохання загадковому чоловіку.

    Нагадаємо, Мендель опублікувала загадкове фото з чиєюсь рукою.

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    Теги: Facebook Юлія Мендель
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    Мендель показала свого таємного коханого (фото)