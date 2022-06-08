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  4. Лаврова довело до сказу питання про вкрадене українське зерно (відео)
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    Політика

    Лаврова довело до сказу питання про вкрадене українське зерно (відео)

    Лаврова довело до сказу питання про вкрадене українське зерно (відео)
    фото з відкритих джерел

    Лавров: «У вас увесь час голова болить про те, де б щось поцупити, і думаєте, що всі так чинять?»

    Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відповідаючи на питання ЗМІ в Анкарі, нахамив одному зі журналістів. Зокрема Лавров агресивно відреагував на жорстке запитання про те, що з вкраденого в Україні, крім зерна Росії, вдалося продати.

    «У вас увесь час голова болить про те, де б щось поцупити, і думаєте, що всі так чинять? Ми займаємося реалізацією цілей, які були оголошені публічно – позбавити схід України від тиску неонацистського режиму», – сказав у звичній собі манері російський міністр.

    Нагадаємо, сьогодні в Анкарі пройшли переговори глав МЗС Росії і Туреччини Сергія Лаврова і Мевлюта Чавушоглу щодо розблокування українських портів і вивезення зерна по Чорному морю.

    До слова, хамську поведінку під час спілкування із представниками преси Лавров демонструє не вперше. Нещодавно він нахамив журналісту у відповідь на прохання дати коментар. Також глава МЗС Росії нахамив генсеку НАТО, заявивши, що Єнс Столтенберг «втратив зв'язок з реальністю».

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    Теги: МЗС росія окупанти війна Сергій Лавров Україна Єнс Столтенберг окупація #stoprussia
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    Лаврова довело до сказу питання про вкрадене українське зерно (відео)