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    Суспільство

    Колишня прессекретарка Зеленського вийшла заміж (фото)

    Гулянку парочка влаштує після війни - Колишня прессекретарка Зеленського вийшла заміж (фото)
    Гулянку парочка влаштує після війни
    фото: Юлія Мендель/instagram

    Мендель і Кухта розписалися 4 травня

    Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель вийшла заміж за свого коханого, економіста Павла Кухту. Про це ексречниця голови держави повідомила в Instagram.

    Закохані розписалися 4 травня, але гулянку влаштують пізніше.

    «Хтось сказав, що четверте число – на щастя. Святкувати будемо після настання миру. Але кохання важливе щохвилини», – написала Мендель під фото.

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    Допис, поширений Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

    Парочка вже встигла запостити спільне фото та похизуватися новим статусом і каблучками.

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    Колишня прессекретарка Зеленського вийшла заміж (фото)
    Колишня прессекретарка Зеленського вийшла заміж (фото)
    Колишня прессекретарка Зеленського вийшла заміж (фото)

    Як відомо, Мендель та Кухта оголосили про свої стосунки 14-го лютого, але тривають вони набагато довше.

    Раніше ЗМІ повідомили, що Мендель і 36-річний Кухта «перебувають у стосунках уже давно».

    У «Вікіпедії» зазначено, що Павло Кухта має дружину Катерину Василівну Кухту, а також дочку Ярослава Кухту.

    Теги: росія окупанти війна Україна Instagram Юлія Мендель окупація #stoprussia
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    Колишня прессекретарка Зеленського вийшла заміж (фото)