Колишня прессекретарка Зеленського вийшла заміж (фото)

Мендель і Кухта розписалися 4 травня

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель вийшла заміж за свого коханого, економіста Павла Кухту. Про це ексречниця голови держави повідомила в Instagram.

Закохані розписалися 4 травня, але гулянку влаштують пізніше.

«Хтось сказав, що четверте число – на щастя. Святкувати будемо після настання миру. Але кохання важливе щохвилини», – написала Мендель під фото.

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Парочка вже встигла запостити спільне фото та похизуватися новим статусом і каблучками.

Як відомо, Мендель та Кухта оголосили про свої стосунки 14-го лютого, але тривають вони набагато довше.

Раніше ЗМІ повідомили, що Мендель і 36-річний Кухта «перебувають у стосунках уже давно».

У «Вікіпедії» зазначено, що Павло Кухта має дружину Катерину Василівну Кухту, а також дочку Ярослава Кухту.