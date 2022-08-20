Мер Костянтинівки привласнив бюджетні кошти, залишивши місто без оборони

Мер Костянтинівки привласнив гроші, які виділили на формування тероборони

Меру Костянтинівки повідомлено про підозру

Міський голова Костянтинівки в Донецькій області під час війни незаконно заволодів коштами, які були призначені для територіальної оборони міста. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що мер провалив підготовку ТерО міста. Йому, а також керівнику місцевого комунального підприємства інкримінують заволодіння чужим майном і службове підроблення.

Слідство встановило, щл на початку квітня 2022-го мер міста, наближеного до районів активних бойових дій, замість виконати завдання Територіальної оборони міста, заволодів оборонними коштами.

Йдеться про понад 363 тис. гривень. Кошти підозрювані використали «на власний розсуд».

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Їм загрожує позбавленням волі від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

До слова, у жовтні 2020-го переміг на виборах і став міським головою Костянтинівки Олег Азаров. Костянтинівку наразі контролюють Збройні сили України.

До слова, раніше СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ.