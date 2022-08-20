Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мер Костянтинівки привласнив бюджетні кошти, залишивши місто без оборони

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Мер Костянтинівки привласнив бюджетні кошти, залишивши місто без оборони
Мер Костянтинівки привласнив гроші, які виділили на формування тероборони
фото з відкритих джерел

Меру Костянтинівки повідомлено про підозру

Міський голова Костянтинівки в Донецькій області під час війни незаконно заволодів коштами, які були призначені для територіальної оборони міста. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що мер провалив підготовку ТерО міста. Йому, а також керівнику місцевого комунального підприємства інкримінують заволодіння чужим майном і службове підроблення.

Слідство встановило, щл на початку квітня 2022-го мер міста, наближеного до районів активних бойових дій, замість виконати завдання Територіальної оборони міста, заволодів оборонними коштами.

Мер Костянтинівки привласнив бюджетні кошти, залишивши місто без оборони фото 1

Йдеться про понад 363 тис. гривень. Кошти підозрювані використали «на власний розсуд».

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Їм загрожує позбавленням волі від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

До слова, у жовтні 2020-го переміг на виборах і став міським головою Костянтинівки Олег Азаров. Костянтинівку наразі контролюють Збройні сили України. 

До слова, раніше СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ.

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський не злякався і не втік, як на те розраховував Кремль
Міфологія початку війни та велика політична помилка Зеленського
Сьогодні, 12:10
Війна змусила українців частіше одружуватися і рідше розлучатися
Чи стали українці частіше одружуватися під час війни? Інформація Мін’юсту
Сьогодні, 09:35
Путін визнав, що без упевненої влади в самій Росії йому буде важко вести війну проти України
Путін зізнався, навіщо йому вибори під час війни
Сьогодні, 13:01

Суспільство

Максим Кагал, якого не брали ворожі кулі, безстрашно обороняв Маріуполь
Максим Кагал, якого не брали ворожі кулі, безстрашно обороняв Маріуполь
Уряд дозволив використовувати дані з «Дії» за кордоном: перелік країн
Уряд дозволив використовувати дані з «Дії» за кордоном: перелік країн
Мер Костянтинівки привласнив бюджетні кошти, залишивши місто без оборони
Мер Костянтинівки привласнив бюджетні кошти, залишивши місто без оборони
Десантники отримали від волонтерів дрони та обладнання для зв’язку (фото)
Десантники отримали від волонтерів дрони та обладнання для зв’язку (фото)
Львівська влада прибере з Марсового поля могили радянських солдатів
Львівська влада прибере з Марсового поля могили радянських солдатів
Чи стали українці частіше одружуватися під час війни? Інформація Мін’юсту
Чи стали українці частіше одружуватися під час війни? Інформація Мін’юсту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Мати загиблого героя різко відреагувала на скандальний допис Арестовича
47K
У штабі окупантів у Севастополі прогримів вибух (фото, відео)
40K
Аналітики ISW розповіли, де рашисти можуть розгорнути «добровольчі» підрозділи
40K
У Харкові прогриміли вибухи
27K
Майже по всій території України оголошено повітряну тривогу
23K
В окупантів істерика: вибухи прогриміли вже в п’ятьох містах Криму

Новини

ЗСУ відбили наступ окупантів під Харковом – Генштаб
Сьогодні, 07:16
Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
Вчора, 18:44
Рашисти розбудовують аеродром у Білорусі: супутникові знімки
Вчора, 18:00
Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали
Вчора, 16:59
СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ
Вчора, 16:42
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів на харківському напрямку
Вчора, 16:25

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту