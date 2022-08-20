Чи стали українці частіше одружуватися під час війни? Інформація Мін’юсту

Війна змусила українців частіше одружуватися і рідше розлучатися

В Україні у першій половині 2022 року зменшилася кількість розлучень

Органи державної реєстрації актів цивільного стану у першій половині поточного року зареєстрували в Україні 103 903 шлюби. Про це повідомило Міністерство юстиції.

Для порівняння – за аналогічний період 2021 року в Україні з’явилося 85 960 нових офіційних сімей.

Разом зі зростанням кількості шлюбів, за час війни зменшилася кількість розлучень. У першій половині 2022 року в Україні розпалося 7632 сім’ї, а за аналогічний період минулого року – майже удвічі більше, 13 153.

Нагадаємо, за перші два тижні війни українці створили майже чотири тисячі нових сімей.

Молодятам доводилося брат шлюб у підвалах, часто також чоловіки були вдягнені у військові однострої.

Після початку війни Мін‘юст спростив реєстрацію шлюбу в умовах воєнного стану.