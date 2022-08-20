Путін зізнався, навіщо йому вибори під час війни

Путін визнав, що без упевненої влади в самій Росії йому буде важко вести війну проти України

Кремлю потрібна упевненість в тилу

Президент Росії Володимир Путін обговорив із очільницею Центральної виборчої комісії РФ Еллою Памфіловою місцеві вибори, які мають пройти восени поточного року. Про це пише кремлівське видання ТАСС.

Путін під час зустрічі із Памфіловою пояснив, навіщо йому потрібні вибори під час війни. Кремлю потрібна упевненість у контролі над Росією, її ж може дати міцний тил: «А це означає, надійну, демократичну політичну систему, що розвивається. І вибори, сподіваюся, сприятимуть цьому, навіть не сумніваюся».

Хазяїн Кремля натякнув, хто буде забезпечувати цю упевненість. «Велике навантаження лежатиме, звичайно, на співробітниках виборчих комісій усіх рівнів», – пояснив він очільниці Центрвиборчкому.

Та ж поскаржилася, що виборча система РФ переживає постійні кібератаки, від, як зазначила Памфілова, «опонентів». Кого саме мала на увазі керівниця Центральної виборчої комісії, невідомо.

Нагадаємо, що восени 2022 року у Росії відбудуться вибори 15 вищих посадових осіб регіонів, депутатів шести законодавчих зборів, 12 рад депутатів адміністративних центрів суб'єктів, а також депутатів органів місцевого самоврядування.

До днів виборів Кремль також намагається прив’язати і проведення «референдумів» на захопленій українській території. Зокрема, у так званій Донецькій народній республіці.