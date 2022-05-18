Мер Жашкова обурений: батюшки УПЦ МП відмовляються відспівувати загиблих воїнів

Керівник ОТГ закликав людей задуматися, на якій землі вони живуть і до яких церков вони ходять

Голова Жашківської міської ОТГ Ігор Цибровський виголосив промову під час чергового поховання воїна, що загинув на фронті. Громада прощалась із захисником України Ігорем Маринчуком, у якого залишився син.

Мер міста на Черкащині подякував священникам українських церков, зокрема настоятелю храму Української православної церкви Київського патріархату під орудою патріарха Філарета, які прийшли відспівати загиблого на російсько-українській війні жашківчанина. Разом з тим, Цибровський заявив, що священнослужителі УПЦ МП відмовляються проводити релігійні обряди над загиблими воїнами, бо, за словами проросійських батюшок, начебто ті є «розкольниками».

«У мене немає слів», – так прокоментував голова ОТГ цю позицію працівників української філії РПЦ. Ігор Цибровський зазначив, що не закликає жителів до жодних протизаконних дій, але просить їх членів громади замислитися, на якій землі живуть і до яких церков вони ходять.

«Людина без віри жити не може, людина без віри – це істота. Як та істота, яка прийшла до нас сьогодні», – наголосив міський голова.

Нагадаємо, що ще на початку березня частина архієреїв УПЦ МП закликала вище церковне керівництво вийти із підпорядкування Російської православної церкви. Так, Володимир-Волинська єпархія Московської церкви закликала митрополита Онуфрія розірвати стосунки з РПЦ, а Мукачівська єпархія відмовилася поминати патріарха Московського Кирила.

Частина парафій УПЦ МП перейшла до ПЦУ, не чекаючи рішення митрополита Онуфрія. Зокрема, парафія у селі Віничі Луцького району Волинської області змінила свою релігійну приналежність, поки священник садив картоплю.