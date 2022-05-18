Момент істини для священників УПЦ МП

Перед такими священниками, як Терещенко, війна поставила складні питання

Поки в Україні точиться війна, священник Михайло Терещенко б’ється на духовному фронті у своїй церкві в Козельці (Чернігівська і Новгород-Сіверська єпархія). Це приблизно за 80 кілометрів на північ від Києва. Він боїться, що ця битва може розколоти його парафію.

Терещенко почувається розгубленим. Він є священником Української православної церкви Московського патріархату, яка офіційно присягає на вірність російському патріарху Кирилу. Проте Терещенко є переконаним українським патріотом, і він шокований жорстокістю вторгнення президента Володимира Путіна в його країну.

«Ця війна не принесла нічого доброго, лише горе, руйнування та смерть», – коментує Терещенко AFP. Він розповідає про хаотичні перші дні війни, як переховував людей, які втікали від обстрілів, в церковних катакомбах, серед ікон і поруч з могилою засновника парафії.

«Поблизу є села, де загинуло багато людей, зруйновано будинки. Це теж наш біль», – каже священник.

Вторгнення Путіна поставило вірних Москві священників в Україні в небезпечне становище. Росія втратила велику кількість українських парафій у 2019 році, коли була створена помісна Православна церква України. Поштовхом до занепаду Московської церкви стала окупація Росією Криму Кремлем і розпалювання війни на Донбасі. Тепер, через початок повномасштабного вторгнення Росії, яке голосно підтримав Патріарх Кирило, російська церква, ймовірно, втратить ще більше священнослужителів і парафій.

Коли російські війська вторглися в Україну, Кирило виступив проти «сил зла», які начебто руйнували «історичну єдність» між Росією та Україною. Пізніше він закликав своїх послідовників згуртуватися проти «зовнішніх і внутрішніх ворогів Москви».

Слова Кирила призвели до закликів Заходу до персональних санкцій проти нього та суворого застереження від його старого суперника у Ватикані, Папи Франциска, перестати бути «прислужником Путіна».

У 2020-у році Патріарх Кирило у храмі Міноборони РФ освятив зображення смертоносних ракет із красномовною назвою «Сатана».

Проект фрески зі смертоносною ракетою у російському храмі

Для таких священників в Україні, як Терещенко, стояти на боці своїх духовних лідерів у Москві стає нестерпним. Разом із тим, розрив зв’язків із Московською церквою також може викликати невдоволення у окремих членів їхніх громад.

Патріарха – до трибуналу

Пряме благословення патріарха Кирила на вторгнення Путіна викликало обурення серед українців, мільйони з яких були змушені покинули свої домівки. Кількість загиблих мирних жителів зростає з кожним днем.

«Важко повірити в те, що сказав патріарх. Українці, росіяни та білоруси, ми всі слов’яни. І все ж він дає благословення йти і вбивати свій народ», — стискає зуби Терещенко.

Деякі його колеги-священники московської церкви пішли далі, сотні людей підписали онлайн-петицію, в якій закликали притягнути патріарха Кирила до церковного трибуналу. Глава підтримуваної Москвою церкви в Україні митрополит Онуфрій поки утримується від будь-якої критики на адресу свого керівника, проте його сторінки у соцмережах переповнені дописами і фотографіями з похорон загиблих українських воїнів та словами підтримки української армії. Крім того, як писав «Главком», ще 10 березня Онуфрій зробив офіційну заяву, в якій вперше визнав, що Росія напала на Україну. Митрополит повідомив, що у всіх храмах та монастирях не зупиняються молитви, які закликають до миру в Україні. Проте різкої критики Путіна, Кирила та Росії ні від Онуфрія, ні тим паче від інших ієрархів цієї церкви українці так і не почули…

Українські священники, які вже порвали зв’язки з Москвою, кажуть, що послання Кирила підтверджує те, що вони вже давно казали про російську релігійну владу: вони звинувачують Кирила у богохульстві.

«Поведінка і заяви патріарха Кирила просто жахають», – каже свящненик Олександр Шмуригін з Володимирського собору, що входить до складу Київського патріархату.

«Це пропаганда і теологія, які служать війні. Це не християнство», – додає він.

Як писав «Главком», окремі єпархії УПЦ МП практично одразу після початку вторгнення припинили поминання патріарха Кирила на всіх богослужіннях. Зокрема про це заявили Львівська та Івано-Франківська єпархії. А настоятель київського храму преподобного Феодора Освяченого, священник Української православної церкви отець Петро Семащук оголосив анафему російським загарбникам.

Єдина місія

Зараз в Україні є люди, які хочуть, щоб московську церкву повністю заборонили.

У березні до Верховної Ради України було внесено законопроєкт щодо заборони діяльності Російської православної церкви в Україні та конфіскації її майна.

У Москві духовенство завдало удару у відповідь на таку ініціативу. Там заявили: це, мовляв, доводить, що «спеціальна військова операція» Путіна була виправданою. Така риторика, ймовірно, матиме зворотний ефект і обернеться Москві втратою багатьох священників в Україні.

Прості українці відвернулися від російської церкви ще швидше, ніж їхні пастирі. «Усі українці всього світу зараз мають об’єднатися і виконати одну місію – допомогти Україні перемогти», – каже 33-річна киянка Дар’я Коломієць.

Проте Кирило, який не був в Україні з моменту анексії Криму Москвою в 2014 році, досі має своїх захисників в Україні. Ба більше, навіть у самому центрі Києва. Так, 34-річна прихожанка Ірина Ген, у коментарі AFP порівняла Путіна з «сатаною» перед богослужінням у церкві Московського патріархату в Києві. При цьому вона наполягає, що… «Кирило не має ніякого відношення» до дій російського президента.

Водночас перед такими священниками, як Терещенко, війна поставила складні питання. Майбутнє російської церкви в Україні залишається невизначеним.

«Я хочу, щоб у нас була своя українська церква — незалежна від Москви та будь-якої іншої держави, включаючи Україну. З агресією нічого не вдієш, тільки з любов’ю», — резюмує Терещенко.

Нагадаємо, священників Московської церкви в Україні неодноразово ловили на пособництві окупантам. Так, СБУ викрила колишнього настоятеля храму Московської церкви в Україні у місті Привілля на Луганщині, активного учасника антиконституційних заходів так званої «руської весни» у 2014 році. У Сєвєродонецьку Луганської області священник російської церкви передавав російським окупантам інформацію щодо дислокації українських військових. Крім того, є інформація про те, що священники РПЦ контролюють примусову депортацію українців в Росію та шпигують у Німеччині на користь Кремля.

Перший пішов, другий пішов…

Поступово одна за одною громади зрікаються російської церкви і переходять до ПЦУ. Тільки станом на 29 березня понад 50 громад в Україні вдались до такого кроку, приблизно 100 перебували у процесі переходу. Про це поінформував предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Усі православні громади Солотвинської тергромади (Закарпаття) вийшли з підпорядкування УПЦ МП. З-під юрисдикції Московського патріархату вирішили вийти громади Свято-Михайлівського храму смт Солотвино, Петропавлівського храму с. Нижня Апша, Хрестовоздвиженського храму с Глибокий Потік, церкви Різдва Богородиці с. Середнє Водяне, Вознесенського храму с. Топчино, Покровського храму смт. Солотвино.

Парафіяни семи сіл на Вінничині перейшли з московської до Української церкви.

Настоятель храму святого апостола і євангеліста Луки, що у Білій Церкві, священник Леонід Бачинський у кінці квітня звернувся до предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Епіфанія з проханням прийняти його та усю церковну громаду до себе.

Є й кілька прецедентів переходу від Московської церкви до ПЦУ окремих священників. Так, Віталій та Назарій Трачі, які служать у селах Хмільницького району, перейшли з філії російської церкви до ПЦУ.

Раніше до всіх служителів цього патріархату звернулася монахиня Іоанна, яка свого часу прийняла постриг у Московському патріархаті. «Це не церква, це не християнство взагалі, коли благословляються військові, що йдуть вбивати мирне населення», − вважає Іоанна.

Монахиня Іоанна – про московську церкву: «Це не церква, це не християнство взагалі» (скріншот з відеозвернення)

Монахиня каже, що не може бути частиною цієї церкви та не розуміє як інші можуть залишатися там та вважати себе християнами.

Наталія Сокирчук, «Главком»