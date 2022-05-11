Запорізька область: піп УПЦ МП з окупантами святкував 9 травня (відео)

Поки в Україні від рук окупантів гинуть люди, священник разом з рашистами святкує 9 травня

Священник УПЦ МП на Запоріжжі 9 травня під прапорами окупантів проводив урочисті збори

У Дніпрорудному (Запорізька область) священник Української православної церкви Московського патріархату, настоятель Храму Успіння Пресвятої Богородиці, протоітерей Сергій Кляхін разом з іншими колаборантами святкував 9 травня під прапором рашистів. Про це свідчить одне з відео, яке опубліковано у мережі.

Він привітав жителів зі святом та почав розповідати про піднесені почуття, поки російські загарбники вбивають мирних українців.

«Дорогі, дніпрорудненці! Зі святом вас усіх вітаю, з Днем перемоги. Свято – це високі, піднесенні почуття, але його неможливо відчути без тих, хто проклав для цього всі свої сили. Втратив життя, пролив кров, неможливо відчути це свято, якщо їх не згадати. Помолімося, аби Господь упокоїв їхні душі», – сказав колаборант й почав молитися.

На заході також виступали інші зрадники. Вони клали квіти до стел та вдавали жалобу

Зазначимо, що депутат Запорізької обласної ради Микола Пастушенко, обраний у 2020 році від партії «Опозиційний блок», самовільно проголосив себе «виконуючим обов'язки міського голови» міста Дніпрорудне.

Нагадаємо, російські бойовики угруповання «ЛНР» за допомогою артилерії обстріляли місто Світлодарськ та смт Луганське Бахмутського району Донецької області снарядами, всередині яких були листівки з привітаннями з 9 травня.