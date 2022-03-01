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    У Московській церкві в Україні розкол. Частина єпископів хоче вийти з РПЦ

    Патріарх РПЦ Кирило і митрополит Церкви Московського патріархату Онуфрій - У Московській церкві в Україні розкол. Частина єпископів хоче вийти з РПЦ
    Патріарх РПЦ Кирило і митрополит Церкви Московського патріархату Онуфрій
    Фото: Risu

    Єпархії заявляють про відмову поминати патріарха РПЦ Кирила

    Володимир-Волинська єпархія Московської церкви закликає Онуфрія розірвати стосунки з РПЦ, а Мукачівська єпархія відмовилася поминати патріарха Кирила. Заяви про не згоду з політикою керівництва Московської церкви в Україні почали з’являтися на сторінках єпархій та ієрархів Церкви Московського патріархату.

    Зокрема, Володимир-Волинська єпархія обвинуватила патріарха Кирила у нерозумінні того, що насправді відбувається в Україні останніх шість днів. «Тривале замовчування, або ж однобоке висвітлення подій в Україні і навколо Української Православної Церкви (МП) з боку РПЦ, явне не розуміння реалій, або ж нехтування ними, вже давно поставило перед нашою паствою і більшістю священників питання про доцільність і необхідність набуття Українською Православною Церквою (МП) статусу повноцінної і визнаної з боку РПЦ незалежності – автокефалії», ідеться в заяві.

    Єпархія закликала терміново вжити усі можливі заходи для того, «аби зупинити війну та вберегти паству і пастирів від подальших спокус і розчарувань, розколів і відпадіння від Церкви», ідеться в заяві.

    Як повідомлялося раніше, предстоятель Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій визнав, що президент Росії Володимир Путін почав війну проти України. Він звернувся до нього, а також усіх українців.

    Почесний патріарх Філарет звернувся до митрополита Церкви Московського патріархату в Україні Онуфрія із закликом про об’єднання. Про це ідеться у зверненні почесного патріархі, опублікованого у Facebook.

    Теги: Філарет РПЦ єпархія
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    У Московській церкві в Україні розкол. Частина єпископів хоче вийти з РПЦ