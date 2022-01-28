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    Наймолодшого гонщика номіновано на рекорд України (відео)

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    16-річний киянин Олександр Нерета у 2021 році став чемпіоном України - Наймолодшого гонщика номіновано на рекорд України (відео)
    16-річний киянин Олександр Нерета у 2021 році став чемпіоном України
    фото: скріншот з відео

    Цього літа юний гонщик буде представляти Україну на Чемпіонаті Європи з ралі-рейдів на Херсонщині

    29 січня 2022 року в Києві Національний реєстр Рекордів оголосить Олександра Нерету рекордсменом України в номінації «Наймолодший чемпіон України з Бахи в класі UTV-Turbo Amator».

    16-річний киянин Олександр Нерета у 2021 році став чемпіоном України, посівши перше місце в класі UTV-Turbo Amator на третьому етапі чемпіонату України з Бахи Baja Lyman та третє місце на чемпіонаті України з кантрі кросу. Такий результат не лише здібностей майбутнього професійного пілота, а й системних тренувань та цілеспрямованості хлопця: понад 3 роки він щотижня тренується на спеціально підготовлених трасах.

    Цього літа юний гонщик буде представляти Україну на чемпіонаті Європи з ралі-рейдів на Херсонщині в Олешківській пустелі та в місті Константа в Румунії. Він також планує взяти участь у найскладніших перегонах Ралі Дакар, який проходить у Саудівській Аравії.

    «У Книзі Рекордів Гіннеса подібний рекорд нікому не належить. Ми будемо вести переговори з Книгою Рекордів Гіннеса щодо визнання рекорду юного українського гонщика Олександра Нерети світовим досягненням», – керівник Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.

    Нагадаємо, в Україні зафіксували рекорд «Найдовші нарощені нігті на руці».

    Також, книга рекордів Гіннеса України відкрила нову категорію рекордів у області довжини ніг, першою рекордсменкою у цій ній стала Ганна Мохонько.

    Теги: рекорд реєстр час
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    Наймолодшого гонщика номіновано на рекорд України (відео)