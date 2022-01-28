На Черкащині затримали чоловіка, який зберігав удома понад 60 кг наркотиків

38-річний чоловік зізнався, що зберігав вдома коноплі

Житель Жашкова у своїй оселі під дерев’яними сходами обладнав приховану нішу. За дерев’яним щитом він ховав шість пластикових відер, кожне об’ємом 10 літрів, з вмістом подрібненої речовини рослинного походження схожої на коноплі, та два мішки з листям ймовірно тієї ж речовини. Про це повідомляє пресслужба поліції Черкаської області.

Оперативні працівники Уманського районного управління поліції та відділу поліції №1 міста Жашкова, за процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури та Уманського міськрайонного суду, провели санкціонований обшук. Слідчі вилучили заборонені речовини та направили на експертне дослідження.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення жашківчанину про підозру та про обрання йому запобіжного заходу.

Зауважимо, що санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, 27 та 28 січня слідчі оголосили про підозру членам злочинного угрупування, які виготовляли та збували наркотичні засоби на території Вінницької області.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом було викрито наркоділків із «товаром» на понад 5 млн грн (фото).

Також столичні правоохоронці викрили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила масштабне виробництво та збут метадону і психотропних речовин. Наркотики фігуранти виготовляли у трьох лабораторіях. Потужності облаштованих нарколабораторій дозволяли виготовляти від 30 до 50 кілограмів метадону у місяць.

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