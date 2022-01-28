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    Під Івано-Франківськом стався вибух газу: травмувався чоловік

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    Під Івано-Франківськом стався вибух газу: травмувався чоловік - Під Івано-Франківськом стався вибух газу: травмувався чоловік
    Під Івано-Франківськом стався вибух газу: травмувався чоловік

    Вибух газу стався у приміщенні літньої кухні, біля якої перебував господар оселі

    В Івано-Франківській області стався вибух газу на території приватного будинку. Унаслідок вибуху травмовано власника домівки. є

    За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомлення про надзвичайну подію у селі Чукалівка надійшло вдень 27 січня.

    Вибух газу стався у приміщенні літньої кухні, біля якої перебував господар оселі. Вона не загорілася та не зруйнувалася. Проте власник житла, чоловік 1941 року народження, травмувався. Рятувальники транспортували постраждалого до автомобіля екстреної медичної допомоги.

    Травмованого чоловіка госпіталізували до Обласної клінічної лікарні, де він перебуває під наглядом медичних працівників.

    Пожежі в Україні За даними ДСНС, протягом доби у 107 пожежах в Україні загинули шестеро людей та ще одна постраждала, однак вдалося врятувати п’яти жителів. З початку 2022 року в Україні сталося 3 683 пожеж, в яких вогонь забрав життя 208 громадян та травмував 130 осіб, однак врятували 130 жителів.

    Теги: вибух рятувальники чоловік
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    Під Івано-Франківськом стався вибух газу: травмувався чоловік