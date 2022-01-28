Київська суддя відпустила переслідувача Злати Огневич

Кривдник співачки наразі на волі, за законом його більше не можуть затримувати

Співачка зайнялася пошуками адвоката

Київська суддя відпустила чоловіка, який переслідував та погрожував співачці Златі Огнєвич. Про це розповіла Огневич на своїй сторінці в Instagram.

Як розповіла Огневич, суддя не захотіла навіть розглядати справу і просто відпустила переслідувача. Артистка зізнається, що вона знову боїться за свою безпеку.

«Ми подали прохання про те, щоб людину якимось чином обмежили від наближення до мене, але жінка-суддя навіть не стала розглядати це дуже дрібне, мабуть, для неї питання. Злочинець наразі на волі, за законом його більше не можуть затримувати. Йому навіть не вручено припис про не наближення до мене», – повідомила Огневич.

Дії чоловіка, який переслідував артистку, кваліфікували за дуже важкою статтею – ч.1 ст. 129 КК України.

Санкції цієї статті передбачають до двох років позбавлення волі. Чоловік був затриманий і його справу направили до суду, для обрання запобіжного заходу.

Співачка зазначила, що буде відстоювати свої права в суді та домагатися арешту свого переслідувача і справедливого покарання. Зараз вона зайнялася пошуками адвоката.

Що відомо про переслідувача

Чоловіка звуть Вадим Лебідь. Він 1981 року народження і родом з Черкаської області. Ніяких зв'язків зі Златою Огневич і її сім'єю у нього немає.

Він вже три роки переслідує артистку і погрожує розправою їй та її родині. Сестра Огневич одного разу спілкувалася з цим чоловіком. Він представився таксистом, який приїхав за викликом і насильно утримував її в авто. Вимагав зустрічі зі Златою та її батьками.

Крім того, він створює фейкові акаунти та постійно пише сестрі Огневич, в деяких називає себе – Вадим Огневич.

Огневич неодноразово подавала заяви в поліцію, але там фактично не діяли. Стверджували, що нічого не сталося, чоловік нікого не чіпав і тому немає сенсу заводити справу.

З мертвої точки справа зрушила зовсім недавно. Злата Огневич зняла на відео погрози та повідомила про хейтера громадськості. 25 січня його затримала поліція за підтримки КОРД.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Як раніше повідомлялося, українська співачка та героїня другого сезону реаліті-шоу Холостячка Злата Огнєвіч виклала в Instagram моторошне відео. На опублікованих кадрах вона показала чоловіка, який погрожував їй.