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    Міграційна служба тимчасово припинила видачу паспортів

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    Міграційна служба тимчасово припинила видачу паспортів
    фото: Уніан

    Документи не доставлятимуть до територіальних органів

    В умовах воєнного стану Україна тимчасово припиняє надання деяких адміністративних послуг. Як повідомляє МВС, зокрема йдеться про виготовлення паспорта громадянина України.

    Документи не доставлятимуть до територіальних органів. Крім того, Міграційна служба не вклеюватиме фотографії у паспорти по досягненню 25 та 45 років.

    Наразі всі, хто перебуває на території України повинні мати при собі наступні документи, що підтверджують особу.

    Зараз українці повинні носити з собою:

    • український паспорт у формі книжечки або картки;
    • паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

    Іноземці або особи без громадянства:

    • посвідка на постійне проживання;
    • посвідка на тимчасове проживання;
    • посвідчення біженця;
    • посвідчення особи яка потребує додаткового захисту.

    фото: МВС

    фото: МВС

    Особи можуть пред’являти документ строк дії якого закінчився, або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка як документа, що посвідчує особу.

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    Теги: МВС паспорт іноземці документи українці воєнний стан Україна
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    Міграційна служба тимчасово припинила видачу паспортів