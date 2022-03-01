Тільки перемога! Окупанти готують фейки про капітуляцію України

Багато тих, хто розраховував взяти Київ за 2-3 доби, вже у пеклі

Міністр оборони Олексій Резніков: Багато тих, хто розраховував взяти Київ за 2-3 доби, вже у пеклі

Спершу росіяни планують влаштувати перебої зв’язку

Російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Мета операції – зломити опір українців та Збройних сил України.

«Спочатку вони планують влаштувати перебої зв'язку. Після цього будуть масово кинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилося на капітуляцію. На «підтвердження» цього фейку поширюватимуться начебто підписані «документи», а також змонтовані фейкові відеоролики», – розповів міністр.

фото Олексія Резнікова/ Міноборони

Резніков зазначив, що все це брехня. «Багато тих, хто розраховував взяти Київ за 2-3 доби, вже у пеклі. Міцно тримаймо зброю! Продовжуємо опір!» – додав він.

Триває шоста доба російського воєнного вторгнення проти України. Колони броньованої техніки російських агресорів уповільнили темпи наступу та мають проблеми з забезпеченням на території України. Війська противника не мають системного підвозу палива та боєприпасів.

Станом на 12.00 01.03.2022 орієнтовні втрати озброєння та військової техніки противника ЗС РФ склали: літаків – 29 од., гелікоптерів – 29 од., танків ‒ 198 од., ББМ ‒ 846 од., арт. систем – 77, засобів ППО – 7 од., РСЗВ – 24 од., БПЛА – 3 од., АТТ – 305 од., цистерн з ПММ – 60 кораблів, катерів – 2.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до мешканців міста та розповів про оборону від російських окупантів. Кличко закликав всіх зберігати витримку, не виходити без крайньої потреби на вулиці та за сигналу тривоги перебувати в укриттях.

Також нагадаємо, що ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі.