Європарламент прийняв рішення щодо вступу України до ЄС

Україна отримає статус кандидата на вступ до Євросоюзу

Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ.

Резолюцію схвалили 637 голосами «за», лише 13 євродепутатів виступили проти, 26 утрималися, повідомляє «Європейська правда».

Резолюція засуджує війну Росії проти України, вимагає від РФ вивести всі свої війська з української території та вимагає від інституцій Євросоюзу працювати над наданням Україні статусу кандидата на членство у ЄС.

Європарламент не має повноважень ухвалювати жодних рішень у процесі щодо статусу кандидата та процесу вступу до ЄС, ці рішення повністю перебувають у компетенції держав-членів ЄС.

Голос Європарламенту є рекомендаційним, і його позиція незмінна: вже протягом багатьох років він рекомендує надати Україні статус кандидата та розпочати переговори про вступ.

Обговорюючи вторгнення Росії в Україну, євродепутати висловили непохитну підтримку України та її зусиль приєднатися до європейської спільноти.

Раніше ми повідомляли, що Європарламент розпочав процедуру вступу України до ЄС.

Нагадаємо, 1 березня Європейського парламенту зібрався на засідання у зв'язку з російською агресією Росії проти України. Президент України Володимир Зеленський завершив свій виступ у Європарламенті, депутати йому аплодували стоячи.

28 лютого Україна звернулася до Європейського Союзу про приєднання до блоку за новою спеціальною процедурою. Лідери восьми країн Євросоюзу підтримали негайне надання Україні перспективи вступу.

Україна має вступити до Європейського союзу, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Про це вона сказала, відповідаючи на питання про масові акції солідарності, які пройшли по всій Європі на підтримку України, в яку в четвер вранці вторглися російські війська Володимира Путіна.

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