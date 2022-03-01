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    Події в Україні

    Як діяти, якщо ви побачили ворожі ДРГ або диверсантів: поради від СБУ

    Чеченські диверсанти пересувалися Києвом на машині швидкої допомоги, їх затримаали 27 лютого&nbsp; - Як діяти, якщо ви побачили ворожі ДРГ або диверсантів: поради від СБУ
    Чеченські диверсанти пересувалися Києвом на машині швидкої допомоги, їх затримаали 27 лютого 
    фото: МВС

    Перш за все треба зафіксувати, як вони виглядають і на чому пересуваються

    У соціальних мережах люди часто поширюють відео та фото, на яких видно, як російська техніка з окупантами їздить населеними пунктами України, здебільшого великими містами. Служба безпеки України розповіла, що потрібно робити у таких випадках.

    Отже, якщо вам зустрівся підозрілий чоловік, який до того ж просить ваш мобільний телефон чи питається дороги, варто зробити кілька кроків.

    Перш за все треба зафіксувати, як вони виглядають – одяг і зовнішність. В жодному разі не показувати свої документи та не підказувати дорогу. Не давати телефон для дзвінка, або ж якщо дали, то зафіксувати, куди він дзвонив. Усіма доступними способами повідомити СБУ про таку зустріч. Важливо запам’ятати будь-які деталі – як підозріла особа пересувається, що говорила. Якщо на машині – то колір, марку і бажано номер автівки.

    графіка СБУ

    графіка СБУ

    «Бачите російські війська та техніку?Помітили ворожі ДРГ? Повідомте про це негайно! Для цього створено спеціальний офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot. Достовірність перевірена», – йдеться у повідомлення СБУ.

    Що вміє цей бот? Він отримує та передає інформацію на відповідні штаби реагування. У разі перебоїв в роботі чат-бота, прохання надсилати інформацію в особисті повідомлення телеграму @stop_russian_war

    Також знімайте на відео пересування цієї техніки та викладайте у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни

    Маєте бажання та можливість – знищуйте ворожу техніку усіма можливими засобами.

    В жодному разі не фільмуйте пересування української військової техніки. Не допомагайте ворогу!

    Тим чаасом у Києві знешкодили 30 диверсантів.

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    Теги: Росія окупанти СБУ ЗСУ
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    Як діяти, якщо ви побачили ворожі ДРГ або диверсантів: поради від СБУ