Як діяти, якщо ви побачили ворожі ДРГ або диверсантів: поради від СБУ

Перш за все треба зафіксувати, як вони виглядають і на чому пересуваються

У соціальних мережах люди часто поширюють відео та фото, на яких видно, як російська техніка з окупантами їздить населеними пунктами України, здебільшого великими містами. Служба безпеки України розповіла, що потрібно робити у таких випадках.

Отже, якщо вам зустрівся підозрілий чоловік, який до того ж просить ваш мобільний телефон чи питається дороги, варто зробити кілька кроків.

Перш за все треба зафіксувати, як вони виглядають – одяг і зовнішність. В жодному разі не показувати свої документи та не підказувати дорогу. Не давати телефон для дзвінка, або ж якщо дали, то зафіксувати, куди він дзвонив. Усіма доступними способами повідомити СБУ про таку зустріч. Важливо запам’ятати будь-які деталі – як підозріла особа пересувається, що говорила. Якщо на машині – то колір, марку і бажано номер автівки.

графіка СБУ

«Бачите російські війська та техніку?Помітили ворожі ДРГ? Повідомте про це негайно! Для цього створено спеціальний офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot. Достовірність перевірена», – йдеться у повідомлення СБУ.

Що вміє цей бот? Він отримує та передає інформацію на відповідні штаби реагування. У разі перебоїв в роботі чат-бота, прохання надсилати інформацію в особисті повідомлення телеграму @stop_russian_war

Також знімайте на відео пересування цієї техніки та викладайте у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни

Маєте бажання та можливість – знищуйте ворожу техніку усіма можливими засобами.

В жодному разі не фільмуйте пересування української військової техніки. Не допомагайте ворогу!

Тим чаасом у Києві знешкодили 30 диверсантів.

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