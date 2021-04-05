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    Михайло Поплавський відкрив український Діснейленд

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    В день відкриття кафе працювало безкоштовно, на свято завітало більше 500 дітей міста та району - Михайло Поплавський відкрив український Діснейленд
    В день відкриття кафе працювало безкоштовно, на свято завітало більше 500 дітей міста та району

    «Діти – об’єднають Україну! Це наше майбутнє, наш сенс життя і щастя!»

    Михайло Поплавський на малій батьківщині відкрив сучасне, креативне дитяче кафе «ПоплавОк». Урочисте відкриття відбулося в місті Благовіщенське, Кіровоградської області, про це повідомив Михайло Поплавський на своїй сторінці в Instagram.

    «Для мене це щаслива мить порадувати своїх земляків! В чудовій атмосфері провели день разом із дітворою! Я дивлюся в майбутнє і хочу щоб наші діти були щасливі в незалежній Україні! Запрошую відвідати дитяче кафе «ПоплавОк» та приємно провести час зі своєю малечею! Діти – об’єднають Україну! Це наше майбутнє, наш сенс життя і щастя!», – зазначив Михайло Поплавський.

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    Михайло Поплавський відкрив український Діснейленд
    Михайло Поплавський відкрив український Діснейленд
    Михайло Поплавський відкрив український Діснейленд
    Михайло Поплавський відкрив український Діснейленд
    Михайло Поплавський відкрив український Діснейленд
    Михайло Поплавський відкрив український Діснейленд
    Михайло Поплавський відкрив український Діснейленд
    Михайло Поплавський відкрив український Діснейленд
    Михайло Поплавський відкрив український Діснейленд
    Михайло Поплавський відкрив український Діснейленд
    Михайло Поплавський відкрив український Діснейленд
    Михайло Поплавський відкрив український Діснейленд

    В день відкриття кафе працювало безкоштовно, на свято завітало більше 500 дітей міста та району.

    В кафе «ПоплавОк» окрім улюблених смаколиків на дітвору чекали приставки PlayStation 5 з найпопулярнішими іграми, аерохокей та інші забави.

    Привабливий інтер’єр із зображенням героїв казок та мультфільмів, смачні пригощання, ігри та розваги в новоствореному кафе сподобалися як дітям так і їх батькам. Щасливі діти від душі повеселилися !

    Теги: діти Кіровоградщина Михайло Поплавський
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