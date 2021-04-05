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    Троє дітей пограбували магазин у Запоріжжі

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    Діти пограбували магазин, коли продавець відволікся&nbsp; - Троє дітей пограбували магазин у Запоріжжі
    Діти пограбували магазин, коли продавець відволікся 
    Скріншот відео

    Маленькі злодюжки винесли з каси місцевої еко-лавки вісім тисяч гривень

    Зовсім малолітні діти винесли вісім тисяч гривень з магазину еко-продуктів. За ними приїхав батько. Про це повідомляє паблік Its_zp.

    Так, стало відомо, що днями троє малолітніх дітей винесли касу з магазина еко-продуктів у середмісті Запоріжжя на площі Фестивальній. Очевидці повідомляють, що діти заходять до магазину, розсіюються, відволікають увагу продавця, один бере товар, розраховується, потім повертає товар, забирає гроші — тим самим дізнаються де каса. Кажуть, що їх може зайти до магазину значно більше ніж троє. Тож продавців попереджають про небезпеку.

    «Це щось новеньке. Троє бандюганів бомбанули касу еко-лавки на 8000 гривень. Розрулювати питання приїхав батя», - йдеться в повідомленні.

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    Троє дітей пограбували магазин у Запоріжжі
    Троє дітей пограбували магазин у Запоріжжі
    Троє дітей пограбували магазин у Запоріжжі

    Поліція затримала дітей, забирати їх приїхав батько.

    Теги: Запоріжжя діти гроші пограбування поліція магазин
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