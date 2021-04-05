Троє дітей пограбували магазин у Запоріжжі

Маленькі злодюжки винесли з каси місцевої еко-лавки вісім тисяч гривень

Зовсім малолітні діти винесли вісім тисяч гривень з магазину еко-продуктів. За ними приїхав батько. Про це повідомляє паблік Its_zp.

Так, стало відомо, що днями троє малолітніх дітей винесли касу з магазина еко-продуктів у середмісті Запоріжжя на площі Фестивальній. Очевидці повідомляють, що діти заходять до магазину, розсіюються, відволікають увагу продавця, один бере товар, розраховується, потім повертає товар, забирає гроші — тим самим дізнаються де каса. Кажуть, що їх може зайти до магазину значно більше ніж троє. Тож продавців попереджають про небезпеку.

«Це щось новеньке. Троє бандюганів бомбанули касу еко-лавки на 8000 гривень. Розрулювати питання приїхав батя», - йдеться в повідомленні.

Поліція затримала дітей, забирати їх приїхав батько.