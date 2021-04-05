Захворюваність на грип у Києві незначно знизилась

У столиці на ГРВІ стали менше хворіти діти, але частіше – дорослі

Стали відомі нові дані щодо захворювання на грип та ГРВІ у Києві. Наразі у столиці за 13-й тиждень 2021 року зареєстровано 26 276 хворих, показник захворюваності становить 885,5. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, загалом у столиці спостерігається незначне зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,1% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 6 529 (зниження на 12,8%), дорослих – 19 747 осіб (зростання на 3,5%).

«У структурі захворюваності діти становлять 24,8%, а на попередньому тижні – 28,2%. 44,2% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 18,3% – зареєстровано 2886 випадків», – розповів Микола Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 13-й тиждень госпіталізовано 1987 осіб, із них 78 дітей.

«Я не одноразово говорив, що рівень захворюваності на грип та ГРВІ безпосередньо впливає на кількість госпіталізованих. Адже сьогодні усі хворі з ознаками вірусного захворювання автоматично стають пацієнтами з підозрою на захворювання на коронавірус. Тільки за минулу добу до комунальних лікарень госпіталізовано 470 хворих на коронавірус, із підозрою на захворювання та з пневмоніями. Загалом у стаціонарах лікуються 4693 пацієнти. Карантинні обмеження, які сьогодні запроваджено в місті, мають зменшити рівень захворюваності, і відповідно – навантаження на лікарів комунальних медзакладів. Тому дотримуйтеся карантинних обмежень, бережіть себе і своїх рідних», – закликав Микола Поворозник.

Під час свого останнього онлайн-брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що 41% хворих на грип дітей – шкільного віку.