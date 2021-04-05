Центр Олександрії на Кіровоградщині нагадує комуністичний заповідник

Калінін, Куйбишев, Свердлов, Ленін, Радянська, 50-річчя Жовтня...

Якщо прогулятися лише центром міста Олександрії (Кіровоградська область), то складається враження, що його захопила Росія. Бо тут на кожному кроці відповідні назви вулиць.

Комуністичні діячі Калінін, Куйбишев, Свердлов мають таблички на свою честь. Про Леніна годі і говорити. Тут і площа, і провулок.

Є в місті і таблички таких вулиць, як Радянська і Червоноармійська. А ще Першотравнева, 50-річчя Жовтня...

І все це поруч з міською радою. Варто зазначити, що у 2015 році проукраїнські партії на місцевих виборах більше 75% (!!!) набрали. Але, напевне, часу на комуністичні таблички за 5 років не знайшли.

Про нову міську раду поки не згадую. Все ж менше, ніж пів року працюють. Можливо, хоч у них час і натхнення знайдеться.

Що цікаво, переважна більшість вивісок у місті українською мовою. І на вулицях теж переважно українська мова лунає. А от центр міста нагадує якийсь комуністичний заповідник.

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