Археологи знайшли в Індії загадковий храм, висічений в скелі



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Вхід в приміщення храму довгий час був прихований Фото: Express News Service

У храмі немає жодної статуї божества

Історичний комплекс з трьох висічених в скелі камер виявили археологи на березі річки Арджуна в Індії.

Хоча археологи ідентифікували цю споруду як храм, висічений в скелі, до сих пір вчені не виявили в цьому місці статуй богів.

Будівля, вирізана в стіні вапнякової брили, була покрита чагарниками і уламками до тих пір, поки в кінці серпня місцеві жителі не натрапили на неї. Храм складається з трьох досить типових кімнат, серед яких — гарбхагріха (святилище). Вхід в нього зазначає насип з вапняку. На стінах і стелі залишилися сліди цементу.

Археологи вважають, що це могло бути частиною ремонту, проведеного шанувальниками культу більше 100 років тому. У кількох місцях усередині конструкції вапняк розвалюється; в стелі однієї з кімнат є величезна діра.

Заступник директора Державного департаменту археології доктор К. Сантхалінгам сказав: «Храм унікальний в трьох аспектах. Перше: це храм типу Сандхара. В цих храмах є обхідний прохід навколо святині. Друге: в храмі є два обхідних проходи; це буває дуже рідко. Третє: храм повністю вирізаний з вапняку».

Цей камінь за своїми характеристиками вважається низькоякісним і рідко використовувався при створенні храмів.

«Це причина того, що в храмі немає художнього оформлення, скульптури або різьблення. Однак по обидва боки від входу в святилище є ніші. Крім того, в гарбагріхі є кам’яна статуя наги (змії)», — сказав Сантхалінгам.

Храм відноситься до раннього пандіанського періоду, тобто приблизно до 8 століття нашої ери.

Цікаво, що влітку 2020 року в Індії знайшли ще одне культову будівлю — зниклий 80 років тому храм Шиви. Сільські жителі з власної ініціативи знайшли і розкопали древній храм, який останні 80 років перебував під шаром піску.

Вони розкопали храм Хіндху, присвячений богу Нагешварі — одному з втілень верховного бога Шиви. Цей храм був дуже популярним. Місцеві жителі користувалися нею більше століття. Однак близько 75−80 років тому храм зник, і місцеві жителі були змушені побудувати святилище в іншому місці.

Старійшини розповіли селянам, що храм зник, коли місцева річка Пенна змінила своє русло. Святилище виявилося повністю поховано під шаром мулу і піску. Це сталося так швидко, що місцеві не встигли не тільки врятувати сам храм, а й винести з нього реліквії.