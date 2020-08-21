Археологи знайшли в Туреччині аналог римського Колізею



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Після завершення розкопок місцевого Колізею стародавнє місто Мастаура стане унікальним музеєм Фото: İhlas News Agency

Будівля, схожа на римський Колізей, була виявлена у стародавньому місті Мастаура в Туреччині

Група дослідників виявила залишки амфітеатру середнього розміру діаметром близько 100 метрів, стіни якого мають висоту близько 14−15 метрів і ряди сидінь.

Хоча було відмічено, що мисливці за скарбами завдали великої шкоди артефактам римського періоду віком близько 2700 років, важливі висновки все ж були отримані. Очікується, що після завершення розкопок місцевого Колізею стародавнє місто Мастаура стане унікальним музеєм. Повідомляється, що земляні роботи розпочнуться в кінці 2020 року.

«Люди жили тут близько 2500 років. Мастаура — важливе стародавнє поселення, відоме вже майже 200 років. Коли європейські мандрівники приїжджали в Анатолію в 18 столітті, вони також побували в Мастаурі і ділилися інформацією про неї. Коли ми вивчили записи цих мандрівників, нашу увагу привернули дані про те, що в Мастаурі був амфітеатр. Потім ми активізували наші дослідження амфітеатру і близько тижня тому виявили місцезнаходження», — розповів керівник розкопок Седат Аккурнас, член археологічного факультету Університету Айдин Аднан Мендерес

Аккурназ сказав, що вони знайшли залишки будівлі, і, оскільки це приватна земля, вони проводять необхідні переговори з міністерством, щоб захистити це місце. За словами вченого, в регіоні є сім-вісім відомих прикладів. Але ці зразки не так добре збереглися, як цей.

Зараз турецькі вчені фотографують артефакти, роблять малюнки і вимірювання, щоб визначити, до яких цивілізацій, періодів і дат вони належать.

Директор провінції Айдин по культурі і туризму Умут Тунджер сказав, що будівля є однією з рідкісних арен в Анатолії.

«У нашому регіоні є кілька театрів, які ми визначили раніше, але ці театри були в формі півмісяця. А тут у нас повна структура Колізею. В Анатолії більше немає такої структури», — додав Тунцер.

Додамо, в липні 2020 року турецькі вчені повідомили про нову знахідку в курортному місті Ізмір — саркофаг часів римського панування і фрагментах діадеми з чистого золота.

Робітники натрапили на кам’яну домовину, коли копали фундамент в історичному районі Конак, і повідомили про знахідку в турецьке Міністерство культури і туризму.

Під час екстрених розкопок вчені виявили саркофаг з кришкою, що містить людські рештки, фрагменти кераміки і фрагменти золотої діадеми. Корона була знята для вивчення і консервації, а саркофаг був розкопаний на місці.

Археологи вважають, що саркофаг і решткки належать до 2-го століття н.е., періоду, коли древня Смирна (нині - місто Ізмір) досягла свого піку розквіту за часів Римської імперії. Діадеми зустрічаються вкрай рідко і така знахідка вказує на те, що покійний був членом правлячого класу.