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На Україну суне негода: прогноз погоди на 27 липня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Україну суне негода: прогноз погоди на 27 липня
Дощі та грози накриють майже всі регіони, крім південного сходу
фото: Pixabay

Більшість областей накриють дощі та грози

У четвер 27 липня в Україні буде хмарно. Майже в усій країні очікуються грозові дощі. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

В усіх регіонах, крім південного сходу, підуть дощі та грози, місцями шквали сягнуть 15-20 м/с. А в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській і в більшості західних областей вночі підуть значні дощі.

Вітер подме південно-східний (у західних та північних областях – північно-західний), 7-12 м/с.

Температура в західних областях вночі становитиме 10-15°, вдень – 14-19°. У східних та південно-східних областях вночі очікується 20-25°, а вдень прогріється до 31-36°. На решті території вночі – 15-20°, вдень – 21-26°.

Прогноз погоди на 27 липня
Прогноз погоди на 27 липня
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також буде хмарно. Вночі та вранці піде значний, а  вдень –помірний дощ із грозою.

Вітер подме північно-західний, 7-12 м/с. Подекуди шквали сягнуть 15-20 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 14-19°, вдень – 20-25°. У столиці вночі очікуєтсья 16-18°, вдень підніметься до 20-22°.

У зв’язку з грозами, шквалом та дощами оголошено перший рівень небезпечності.

Теги: прогноз погоди дощ гроза

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