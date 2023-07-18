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Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
В Україні 18 липня буде спека до +34
фото з відкритих джерел

У більшості регіонів України можливі короткочасні дощі та грози

18 липня в Україні очікується спекотна погода, проте в деяких регіонах можливі короткочасні дощі та грози. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Протягом дня очікується мінлива хмарність. Вночі на заході та в Житомирській області прогнозують дощі. Вранці та вдень у більшості регіонів України, за винятком південного сходу, можливі короткочасні дощі та грози. В центральних, Сумській та Харківській областях вдень місцями очікуються шквали зі швидкістю 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 16-21°C. Протягом дня більшість областей нагріється до 29-34°C. Лише у західних і північних областях буде прохолодніше, з температурою до +23-28°C.

Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня фото 1

На Київщині 18 липня буде мінлива хмарність. Вночі без опадів. Втім, вранці та вдень - короткочасний дощ і навіть гроза. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

У Київській області вночі стовпчики термометрів покажуть 16-21° тепла, вдень – 26-28° вище нуля. Температура повітря в Києві вночі становитиме +19-21°, а вдень підніметься до 26-28° тепла.

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Теги: прогноз погоди повітря гроза погода

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