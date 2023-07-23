Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 23 липня

Синоптики прогнозують опади

У неділю, 23 липня, очікується тепла погода в Україні з температурою до 27°. У деяких регіонах все ще утримається дощова погода, проте на більшості території країни буде сухо. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Синоптики прогнозують опади. Вночі дощі пройдуть на Лівобережжі, а вдень помірні дощі та грози прогнозуються на сході та південному сході країни. У решти регіонів опадів не передбачається. Вітер буде переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі українських регіонів очікується в межах +12-17°. Вдень у більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до +22-27°. На півдні та південному сході країни вночі повітря прогріється до 18-23°, а вдень повітря прогріється до 30° тепла.

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Температура повітря в Київській області вночі становитиме +12-17°, а вдень підніметься до +22-27°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 14-16° тепла, вдень – +22-24°

У Києві та області 23 липня буде мінлива хмарність. У неділю в регіоні опадів не буде. Лише у першу половину ночі місцями в області - невеликий дощ.

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