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Україна може бити по військових об'єктах окупантів. Заява Латвії викликала істерику в РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна може бити по військових об'єктах окупантів. Заява Латвії викликала істерику в РФ
Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс закликав союзників НАТО «не боятися ескалації»
aото: Edgars Rinkēvičs/Facebook

Частина держав-членів НАТО вважають, що Україна не повинна мати обмежень щодо використання зброї

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Україні треба дозволити завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії, звідки РФ атакує її критичну інфраструктуру. Про це повідомив Bloomberg.

«Ми повинні дозволити українцям використовувати зброю для націлювання на ракетні об’єкти або аеродроми, звідки розпочинаються ці операції», — сказав Рінкевичс. 

Він додав, що союзники «не повинні боятися ескалації».

Рінкевичс розповів, що кілька інших держав-членів НАТО також вважають, що Україна не повинна мати обмежень щодо використання зброї. Але це, зрештою, залежить від окремих країн, коли вони вирішуватимуть, яку зброю надати Києву, додав міністр.

Посольство Росії в Ризі вже відреагувало на слова Рінкевичса. У російській дипмісії заявили, що такі висловлювання є підбурюванням до розв'язання широкомасштабної війни.

«Не боятися ескалації», «дозволити українцям використовувати зброю для ураження військових об'єктів на території Росії» – ні, до таких кроків закликає не якийсь шалений військовий експерт, а ні багато ні мало – голова дипломатичного відомства Латвії Е. Рінкевичс. Що це, якщо не підбурювання до розв'язання широкомасштабної війни?!» – йдеться у заяві російського посольства.

Також у РФ вважають, що своїми заявами Рінкевичс підтвердив «маріонеточну сутність київського режиму». «Схоже, у латвійського міністра свої, прямо скажемо, вельми своєрідні уявлення про сутність та завдання дипломатії в сучасному світі», – йдеться у повідомленні посольства РФ.

Нагадаємо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський зустрівся з головами МЗС Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії

Теги: зброя Латвія Україна росія війна

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