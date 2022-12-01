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Нічний обстріл Херсона: окупанти вгатили по житловому будинку (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Нічний обстріл Херсона: окупанти вгатили по житловому будинку (фото)
Ворог влучив у багатоповерховий житловий будинок
фото із соцмереж

Після обстрілу міста на місці розпочалася пожежа

У ніч проти 1 грудня російські окупанти знову завдали удару по Херсону. Про це повідомив місцевий журналіст Костянтин Риженко у Telegram.

За його словами, ворог влучив у багатоповерховий житловий будинок, який знаходиться у районі Дніпровського ринку. Після обстрілу на місці розпочалася пожежа.

Місцеві пабліки повідомили про два осередки займання. Також очевидці розповідають, що внаслідок пожежі згоріли дві автівки, а у сусідній будівлі вибиті вікна та горіла газова труба.

Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Відзначимо, що згодом рашисти продовжили обстрілювати місто.

Раніше Банкова повідомила, скільки жителів Херсона вже з електрикою.

Нагадаємо, 26 листопада у Херсон було подано електрику. Першочергово подають потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж – побутовим споживачам. Відзначимо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

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Теги: пожежа окупанти росія обстріл Херсон

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