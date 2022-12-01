Росія намагається зганьбити ЗСУ через фейкові відео з полоненими – Міноборони

Кремлівська влада продовжує спроби завдати збитки репутації українських захисників

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Росія намагається зашкодити репутації українських військових шляхом публікації зрежисованих відео з нібито неналежним поводженням з полоненими. Про це Маляр заявила на брифінгу.

«Кремлівська влада продовжує спроби завдати збитки репутації українських захисників і захисниць через нібито неналежне поводження з військовополоненими», – зазначила Маляр.

Так, час від часу з'являються фейкові або зрежисовані відео про нібито неправомірне поводження українських бійців з військовополоненими.

«Нагадаю, що російські солдати прийшли на нашу землю вбивати, гвалтувати і грабувати. Ті з них, хто потрапив у полон, утримуються у належних умовах відповідно до норм міжнародного права. До них забезпечується доступ представників міжнародних організацій» – додала Маляр.

Нагадаємо, триває 281-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині.