Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія намагається зганьбити ЗСУ через фейкові відео з полоненими – Міноборони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія намагається зганьбити ЗСУ через фейкові відео з полоненими – Міноборони
фото: Генштаб

Кремлівська влада продовжує спроби завдати збитки репутації українських захисників

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Росія намагається зашкодити репутації українських військових шляхом публікації зрежисованих відео з нібито неналежним поводженням з полоненими. Про це Маляр заявила на брифінгу.

«Кремлівська влада продовжує спроби завдати збитки репутації українських захисників і захисниць через нібито неналежне поводження з військовополоненими», – зазначила Маляр.

Так, час від часу з'являються фейкові або зрежисовані відео про нібито неправомірне поводження українських бійців з військовополоненими.

«Нагадаю, що російські солдати прийшли на нашу землю вбивати, гвалтувати і грабувати. Ті з них, хто потрапив у полон, утримуються у належних умовах відповідно до норм міжнародного права. До них забезпечується доступ представників міжнародних організацій» – додала Маляр.

Нагадаємо, триває 281-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині.

Теги: Бахмут відео влада полон росія Міноборони ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряні сили ЗСУ зараз фіксують у небі від 20 до 30 ворожих літаків
Авіаційна активність ворога збільшилася, – ЗСУ
Сьогодні, 10:58
Бій за Бахмут: CNN показав, як ЗСУ боронять місто (відео)
Бій за Бахмут: CNN показав, як ЗСУ боронять місто (відео)
Сьогодні, 10:38
За минулу добу українські артилеристи уразили сім районів зосередження окупантів
Окупанти обладнують лінію оборони, щоб зупинити ЗСУ на двох напрямках
Сьогодні, 07:07

Події в Україні

Генштаб повідомив, на що окупанти перетворили Джанкой
Генштаб повідомив, на що окупанти перетворили Джанкой
Росія намагається зганьбити ЗСУ через фейкові відео з полоненими – Міноборони
Росія намагається зганьбити ЗСУ через фейкові відео з полоненими – Міноборони
Хто з рашистів чинив звірства в Ізюмі. Журналісти ідентифікували воєнних злочинців
Хто з рашистів чинив звірства в Ізюмі. Журналісти ідентифікували воєнних злочинців
Коли очікувати удару ракетами: Данілов звернувся із проханням до усіх українців
Коли очікувати удару ракетами: Данілов звернувся із проханням до усіх українців
Авіаційна активність ворога збільшилася, – ЗСУ
Авіаційна активність ворога збільшилася, – ЗСУ
Соцмережі вибухнули жартами про фото терориста Гіркіна з «фронту» 
Соцмережі вибухнули жартами про фото терориста Гіркіна з «фронту» 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Війна триватиме 10 днів: оприлюднено початкові плани РФ щодо окупації України
58K
Розвідка повідомила, яка доля чекає на затриманих священників Московської церкви
44K
Арестович озвучив реальні втрати України на війні
43K
Який вигляд має пошкоджена рашистами високовольтна електропідстанція – відео «Укренерго»
34K
У Росії закінчується час
34K
Системи захисту Patriot: Польща розсекретила плани Німеччини щодо України

Новини

Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
Сьогодні, 11:33
Повернення до цензури? Опозиція розкритикувала законопроєкт про медіа
Сьогодні, 10:25
Окупанти обладнують лінію оборони, щоб зупинити ЗСУ на двох напрямках
Сьогодні, 07:07
Порошенко спрогнозував долю патріарху Кирилу
Вчора, 20:23
Оприлюднені імена російських пілотів, які випускають ракети по українській енергетиці
Вчора, 19:13
«Війна крізь об’єктив». Журналісти відкриють фотовиставку в столичному метро
Вчора, 10:56

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту