Хто з рашистів чинив звірства в Ізюмі. Журналісти ідентифікували воєнних злочинців

Геноцид мирних мешканців на Харківщині чинили вихідці з Карелії та Московської області

Журналісти видання «Схеми» з’ясували, які з бригад армії РФ дислокувалися в Ізюмі на Харківщині, який виступав своєрідним воєнним хабом для підрозділів РФ – в якому вони або постійно перебували, або змінювали один одного, або проходили далі територією Харківської області. Деякі із російських підрозділів та контрольованих ними бойовиків угруповань «Донецької та Луганської республік» ідентифіковані за документами та маркуваннями, знайденими в одному з місць дислокації військових в Ізюмі. Зокрема, це окупанти з Карелії і Московської області.

Крім того, на складі в Ізюмі знайдено ящик для зберігання зброї, який, вочевидь, належав частині 119-го полку – це військове з’єднання угруповання «ДНР». На одній з коробок – ім’я військовослужбовця цього полку – 32-річного вихідця з Макіївки.

У розпорядженні «Схем» також є внутрішній документ російських військових, в якому зазначено, що силами, в тому числі, цього 119-го полку мали бути взятими під контроль низка населених пунктів. Серед них – Ізюм.

За так званий «громадський порядок», згідно з документом, мали відповідати війська нацгвардії Росії. Проте хоч бойовики з так званої «ДНР» і діяли разом з російськими частинами, у документі вдалої «кооперації» в них не вийшло. Адже Росія ставила бойові завдання представникам незаконних угруповань, проте не подбала про їхнє забезпечення – тож у них почалися проблеми з бронезахистом, доступом до води, а також зв’язком.

Нагадаємо, також на Харківщині окупанти вбили письменника Вакуленка.

Як відомо, після деокупації на Харківщині знайдено десятки катівень, де окупанти застосовували тортури до українців.