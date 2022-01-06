«Миротворець» почав вносити в свою базу слідчих, прокурорів і суддів

Організатори сайту вважають, що ніхто з слідчих та прокурорів не отримав належного покарання за свої дії

До бази сайту «Миротворець» тепер будуть потрапляти не лише зовнішні вороги України, а й українські судді, які впроваджував репресії проти своїх громадян. Відповідна заява міститься на сайті організації.

«Однією з головних помилок українців в минулому стала відсутність покарання для тих, хто організовував та впроваджував репресії проти громадян… Після здобуття незалежності в 1991 році репресії не припинилися – правоохоронні органи та суди неодноразово використовувались для переслідування. І жоден з цих слідчих та прокурорів не отримав належного покарання за свої дії. Більше того – вони продовжують свою деструктивну діяльність у правоохоронній системі на шкоду Національній безпеці України.

Наприкінці грудня 2021 року Центр «Миротворець» відкрив новий напрямок діяльності, націлений на допомогу правоохоронним органам та судовій гілці влади України на шляху до очищення та зцілення», – йдеться у заяві.

Відповідний напрямок «Миртворц» був створений для того, аби суспільство не забувало своїх «героїв». «Головна мета появи їх прізвищ у Чистилищі сайту «Миротворець» – не забути і запам’ятати кожного виконавця (слідчих, прокурорів, суддів і замовників), які своїми діями дискредитують та руйнують довіру населення до правоохоронної системи України шляхом фабрикації надуманих справ по відношенню до завідомо невинних людей», – наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, «Миротворець» пояснив, за що вніс у базу 12-річну письменницю з Луганська