Війська територіальної оборони: скільки українців готові стати на захист держави

Настрої громадян із травня майже не змінилися

Майже половина опитаних українців виступають за створення військ територіальної оборони. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, яке провів Український інститут майбутнього.

Згідно з результатами опитування, 45% населення, що брало участь у дослідженні, виступає за створення військ територіальної оборони і третина (30%) проти цього. Натомість кожен четвертий українець (25%) не може визначитися. Варто зазначити, що настрої громадян щодо цього питання з травня майже не змінилися.

Також є певні розбіжності у відповідях чоловіків та жінок на це питання. Половина опитаних чоловіків (50%) підтримують цей крок, а третина проти. Натомість серед жінок 40% виступають за створення військ територіальної оборони і 28% – проти. Частка тих, хто не визначився, серед жінок майже вдвічі вища.

Нагадаємо, дослідження проводилося з 28 листопада по 10 грудня 2021 року. Опитування відбувалося шляхом face-to-face за структурованою інтерактивною анкетою на планшеті з використанням власного програмного забезпечення. Загалом було опитано 30 842 531 житель України (крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АР Крим) віком від 18 років і старше. Обсяг вибіркової сукупності становить 2400 респондентів. Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2,05%.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 1 січня призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України Юрія Галушкіна – досвідченого бойового генерала.

До слова, у Києві триває набір резервістів до бригади територіальної оборони.