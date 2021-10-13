«Миротворець» пояснив, за що вніс у базу 12-річну письменницю з Луганська

Юна сепаратистка розповідає про «постійні обстріли» з боку Збройних сил

До бази сайту «Миротворець» потрапила 12-річна мешканка тимчасово окупованої території Луганської області, письменниця Фаїна Савенкова.

Причиною внесення до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України, стала участь Савенкової у фестивалі «Зірки над Донбасом», який відбувся в ОРЛО на початку жовтня.

Також дівчинка з Луганська брала участь у спільному проєкті з російським письменником Олександром Конторовичем, а у 2021 році написала з ним спільний роман «Стоящие за твоим плечом».

«Жертва психологічного насильства і російсько-терористичної пропаганди. Участь в антиукраїнських пропагандистських заходах. Називає себе прозаїком, драматургом і фантастом. Насправді поширює фейкову інформацію і власні домисли. Член так званої «спілки письменників ЛНР». Вказує місце проживання «Новоросія», – йдеться в її «резюме» на «Миротворці».

До Дня захисту дітей 31 травня 2021 року Савенкова записала «відео для Організації Об’єднаних Націй», у якому закликала установу пам’ятати, що «діти Донбасу теж заслуговують справжнього дитинства». Фаїна заявляє про «постійні обстріли» з боку Збройних сил по Луганську.

Її звернення одразу ж використав у своєму виступі перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський, «прив’язавши» до слів Савенкової буцімто «злочини» Збройних сил на сході України.

«Напередодні Міжнародного дня захисту дітей юний письменник Фаїна Савенкова з Донбасу закликала ООН не забувати про дітей Донбасу, які ось уже сім років живуть в умовах війни. Складно стримати емоції, коли отримуєш такі заклики… Зрозуміло, забути про те, що творить українська армія на сході власної країни, ми колегам з РБ ООН не дамо», – сказав тоді Полянський.

Фаїна Савенкова заявила, що потрапити у список «Миротворця» для неї «почесно», хоча вона виступає проти публікації її персональних даних.

Сепаратистські і пропагандистські російські ЗМІ та блогери бурхливо відреагували на внесення Фаїни до бази «Миротворця», засуджуючи таке рішення щодо «12-річної дитини, автора оповідань». «Уже не соромлячись із дітьми воюють» – пишуть деякі з них.

Засновник центру «Миротворець» Роман Зайцев відреагував на «зворотній зв’язок»: «І хто ж це таке зробив з цією дитинкою, що над Московщиною зарево і тхне? Хто створив з неї яничарицю пропагандою ненависті до України? А таких дітей там створили за 7,5 років дуже багато – з ненавистю в серці до України, яка ллється зі всіх дірок на окупованих російськими терористами землях».

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі відбувся концерт російської шансонетки Ірини Круг, яка теж є у базі центру «Миротворець». Виявилося, що виступ Круг в Україні «благословила» СБУ.

Джерело: Новинарня