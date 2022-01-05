Допомога на дітей, аліменти, декретні виплати. Що зміниться в 2022 році

Майже всі соціальні виплати в цьому році відчутно зростуть

У 2022 році сума виплат при народженні дитини становить 41 280 грн

У 2022 році відбудуться важливі зміни, що пов'язані зі зміною допомоги на дітей, виплатами на дітей-сиріт, а також при народженні дитини. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Чому цей рік новий? Як зміниться життя українців у 2022-му».

Допомога на дітей

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Для дітей з інвалідністю вона становить 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Отже, розмір допомоги:

для дітей віком до 6 років становитиме з 1 січня 5250 грн, з 1 липня – 5502 грн і з 1 грудня – 5680 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років з 1 січня становитиме 6545 грн, з 1 липня – 6 860 грн і з 1 грудня – 7 082 грн.

Такі самі розміри виплат встановлюються і на дітей-сиріт.

Щодо аліментів – в Україні встановлено кілька розмірів аліментів: залежно від доходів батьків та прожиткового мінімуму. Гарантований мінімальний розмір аліментів на одну дитину, який сплачує батько чи матір у разі, якщо у них низькі доходи, становить не менше ніж 50% від прожиткового мінімуму для дитини, відповідного до її віку:

для дітей віком до 6 років з 1 січня він становитиме 1 050 грн, з 1 липня – 1 100 грн, з 1 грудня – 1 136 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 1 309 грн, з 1 липня – 1 372 грн, з 1 грудня – 1 416 грн.

Рекомендований розмір аліментів на одну дитину дорівнює прожитковому мінімуму для дитини відповідного віку, який встановлює суд у разі достатності доходу платника аліментів, а максимальний розмір аліментів – це 10 прожиткових мінімумів, тобто:

на дитину до 6 років з 1 січня – 21 тис. грн, з 1 липня – 22 010 грн, з 1 грудня – 22 720 грн;

на дитину віком від 6 до 18 років з 1 січня - 26 180 грн, з 1 липня – 27 440 грн, з 1 грудня – 28 330 грн. Виплати вагітним і розмір декретних виплат.

Термін декретних виплат залежить від кількості дітей, яких виношує жінка:

якщо жінка виношує одну дитину – 126 днів (70 днів до і 56 днів після пологів);

якщо жінка виношує двох дітей - 140 днів (по 70 днів до і після пологів).

Розмір декретних виплат становить 100% від середньої зарплати за місцем роботи, тобто розраховується, скільки жінка заробила за останній рік, і потім цю суму ділять на кількість відпрацьованих днів. Це число і буде платою за один день декретної відпустки.

Якщо жінка не працює, вона також має право на виплати – від держави, це мінімум 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто з 1 січня такі виплати становитимуть 620 грн, з 1 липня – 650 грн, з 1 грудня – 671 грн.

Виплати при народженні дитини

У 2022 році сума виплат при народженні дитини становить 41 280 грн, причому 10 320 грн жінка отримає одразу, а решту суми отримуватиме впродовж наступних трьох років, по 860 грн щомісячно. Однак є ймовірність, що виплати буде збільшено до 50 тис. грн: якщо Верховна Рада ухвалить відповідний закон.

Пакунок малюка

Пакунок малюка батьки можуть отримати грошима або в натуральній формі. У грошовій формі він становить:

з 1 січня — 6 300 грн;

з 1 липня — 6 603 грн;

з 1 грудня — 6 816 грн.

Однак ці гроші можна витрачати не на усе підряд, а лише на певні групи дитячих товарів і тільки у тих магазинах, які є учасниками проекту «Монетизація одноразової натуральної допомоги». Їх перелік можна подивитися тут.