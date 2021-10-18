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    Місцями дощитиме: якою буде погода в Україні 18 жовтня

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    Сьогодні буде прохолодно - Місцями дощитиме: якою буде погода в Україні 18 жовтня
    Сьогодні буде прохолодно
    Фото: glavcom.ua

    Температура повітря у понеділок буде до +10

    Погода в Україні 18 жовтня трохи засмутить мешканців західних та північних областей. У цих місцевостях пройдуть денні дощі. Такі дані Укргідрометцентру.

    Опади прогнозують у таких містах: Львів, Стрий, Дрогобич, Кам’янка-Бузька, Броди, Тернопіль, Луцьк, Рівне, Житомир, Чернігів та інші.

    В інших областях України буде холодна, проте сонячна погода. Лише на заході країни може бути хмарно.

    Температура повітря триматиметься переважно на рівні від +8 до +13 градусів за Цельсієм. На півдні – від +10 до +14, на сході – від +10 до +12, у центрі – від +8 до +10, на півночі – від +9 до +11, на заході – від +7 до +11.

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    У понеділок, 18 жовтня, вдень у Києві очікується сонячна погода без дощів. Стовпчики термометра у місті досягнуть до +12 градусів.

    Вночі стане значно холодніше – температура опуститься до +3 градусів. У темний час доби вируватиме вітер – його швидкість сягатиме 3-8 м/с.

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    Теги: повітря вітер
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    Місцями дощитиме: якою буде погода в Україні 18 жовтня