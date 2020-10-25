В Україні почалося голосування на місцевих виборах



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Дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00

У неділю, 25 жовтня, в Україні розпочалися місцеві вибори, які матимуть чимало важливих особливостей, оскільки голосування вперше пройде за правилами нового Виборчого кодексу.

Сьогодні українські виборці зможуть обирати кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За підсумками виборів буде сформовано 22 обласних ради, 119 районних рад, а також буде обрано депутатів рад та голів 1438 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Новий виборчий кодекс набув чинності 1 січня 2020 року, і нинішні вибори – перші, які проводяться відповідно до оновлених правил.

Серед таких нововведень – пропорційна система виборів з відкритими списками до місцевих рад тих населених пунктів, де зареєстровано понад 10 тис. виборців. Мандати отримають представники тих партій, які подолають 5% бар'єр.

Якщо ж виборців менше 10 тис., вибори в таких територіальних громадах проводять за мажоритарною системою.

Який вигляд має бюлетень на місцевих виборах

У великих населених пунктах (понад 10 тисяч населення) видадуть нові бланки для голосування. У бюлетені буде два віконця. У першому віконці зліва потрібно поставити галочку або плюс за партію, яку ви обираєте.

Кожен кандидат позначений своєю цифрою. У віконці справа потрібно написати цифру кандидата, якого ви підтримуєте. Кандидат повинен належати до партії, яку ви відзначили у першому віконці. Якщо ви не поставите номер кандидата, а тільки позначку за партію, то ваш голос зарахують.

Скільки бюлетенів буде на виборах

У більшості випадків виборці заповнюють чотири різні бюлетені:

Мер міста/селищний/сільський голова.

Депутати міської/селищної/сільської ради.

Депутати районної ради.

Депутати обласної ради.

Що робити, якщо ви зіпсували бюлетень

Якщо ви випадково зіпсували бюлетень, не там поставили позначку, зверніться до членів виборчої комісії. Після письмової заявки вам видадуть новий бюлетень замість зіпсованого.

Як заповнювати бюлетень: покрокова інструкція

Центральна виборча комісія роз'яснила правила голосування для територіальних громад від 10 тисяч жителів. У такому випадку обрання кандидатів до місцевих рад буде проходити за відкритими списками.

Щоб проголосувати за партію, потрібно поставити «галочку», «+» або інший знак в порожньому квадраті проти назви політсили.

Потім зі списку в правій частині бюлетеня слід вибрати прізвище кандидата від цієї політсили.

Порядковий номер обраного кандидата необхідно вписати в квадрат із трафаретом.

Голосувати можна тільки за одну партію і одного кандидата в депутати від неї.

Бюлетень буде визнаний недійсним, якщо в ньому немає позначки у квадраті поруч з назвою політсили.

Припустимо, залишити незаповненим квадрат із трафаретом. У такому випадку вважається, що виборець підтримує весь територіальний список обраної партії. Вказання номера прізвища кандидата дає йому більше шансів піднятися в партійному списку і пройти до місцевої ради.

Форма бюлетенів на місцевих виборах

Бланки для голосування за голів селищних рад, мерів, кандидатів у депутати місцевих рад з населенням до 10 тисяч мають стандартну форму - у вигляді таблиці з прізвищами, навпроти одного з яких необхідно поставити позначку.

Бланк для голосування до місцевих рад за пропорційною системою (територіальні громади від 10 тисяч) розділений на дві колонки. У лівій частині бюлетеня вказані назви партій із прізвищами їхніх лідерів. Праворуч - перелік (від 5 до 12 кандидатів) від кожної територіальної організації політсили із зазначенням їх порядкових номерів. У центрі - порожній квадрат для позначки за партію і квадрат із трафаретом для вибору номера кандидата від неї.

Бюлетені на виборах 2020 також розрізняються за кольорами:

- світло-рожевий відтінок - вибори мера, голів сільських і селищних рад;

- блакитний - вибори до обласних рад;

- світло-зелений - вибори депутатів районних рад;

- світло-жовтий - вибори депутатів міських рад;

- світло-сірий - вибори депутатів районної ради в місті;

- кремовий - вибори депутатів сільських і селищних рад.

Текст має бути надрукований з одного боку бланка державною мовою.

Вибори в умовах пандемії: як поводитися

Уряд визначив рекомендації, як проводити голосування у день виборів. На вході до дільниці у людей вимірюватимуть температуру та запитуватимуть про симптоми застуди. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував, що для людей із симптомами буде окрема кабінка для голосування.

На вході до кожної дільниці буде стояти антисептик для рук. Виборці мають приходити у масці, а на прохання члена комісії тимчасово знімати її для встановлення особи.

Члени комісій мають регулярно змінювати свої маски. У приміщенні дільниці має одночасно бути не більше трьох виборців біля одного столу видачі бюлетенів.

Члени комісій мають сидіти не ближче одного метра один до одного.

У кабінках для голосування не буде ручок, тож їх треба приносити із собою.

До виборців, які перебувають на самоізоляції через коронавірус, за їхнім бажанням має прийти група з переносною скринькою для голосування.

Заявку для цього треба подати до вечора 23 жовтня. Як це зробити фізично людям на самоізоляції без близького контакту зі здоровими родичами, так і залишилось незрозумілим.

Члени комісії, які приїдуть до таких виборців, мають бути в масках, рукавичках та захисних щитках. І змінювати це все після кожного візиту.

У разі виявлення Covid-19 бодай в одного члена, вся комісія не іде на самоізоляцію. На самоізоляцію будуть скеровувати тільки тих членів, які мали контакт із хворим без засобів захисту або вже мають симптоми.

Обов'язкового проходження ПЛР-тестування всіма членами комісій перед виборами не буде.

Що з собою взяти на виборчу дільницю

Насамперед обов’язково треба взяти оригінал паспорта, а не його цифрову копію в додатку «Дія». Також візьміть із собою запрошення на вибори, щоб дізнатись точну адресу виборчої дільниці, де ви будете голосувати.