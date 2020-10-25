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    На Одещині поліція зупинила три автобуси з «карусельниками»

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    За кожен відданий голос невідомий чоловік обіцяв заплатити по 400 грн - На Одещині поліція зупинила три автобуси з «карусельниками»
    За кожен відданий голос невідомий чоловік обіцяв заплатити по 400 грн

    Організатором підкупу виборців виявився громадянин сусідньої держави

    На Одещині поліцейські затримали підозрюваного у підкупі виборців. За грошову винагороду чоловік пропонував віддати свій голос декільком десяткам громадян. Його дії кваліфікували за ч.4 ст. 160 Кримінального кодексу України.

    Подія сталася у місті Ізмаїл. Поліцейські виявили три автобуси з 52-ма пасажирами, які повинні були їхати до Білгорода-Дністровського для голосування. За словами людей, за кожен відданий ними голос невідомий чоловік обіцяв заплатити по 400 грн.

    «За «гарячими слідами» поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився раніше судимий 42-річний громадянин сусідньої держави, який наразі проживає в Одесі», – зазначається на офіційному сайті Нацполіції.

    Чоловіка затримали в процесуальному порядку. За фактом підкупу виборців розпочате кримінальне провадження за ч.4 ст.160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 5 років.

    Нагадаємо, виборчі дільниці на Київщині охоронятимуть понад 2,5 тис. поліцейських.

    Як повідомлялося, у день тиші до поліції надійшло майже 900 повідомлень.

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