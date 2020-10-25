Комітет виборців зафіксував перші порушення на виборах



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На виборчих дільницях зафіксовані черги, відсутність масок у членів комісій та неналежне забезпечення приміщень виборчим інвентарем - КВУ

Комітет виборців України 25 жовтня повідомляє, що на низці дільниць не дотримано протиепімедіологічні засоби. Про це йдеться на сторінці організації у Facebook.

Зазначається, що у Вінниці головний лікар Вінницького обласного госпіталю ветеранів війни дав вказівку не допускати спостерігача КВУ в приміщення ДВК № 051582, мотивуючи це тим, що в нього не має ПЛР-тесту.

Також спостерігачі повідомляють про черги на дільницях.

Зокрема, у Львові не всюди дотримують розмітки щодо соціальної дистанції, деякі члени комісії не одягають маски, рукавиці або носять їх неправильно, вимірювання температури відбувається хаотично, на вході в школу стоїть лише один антисептик.

У КВУ наголошують і про неналежне забезпечення комісій виборчим інвентарем.

У Житомирі на частині дільниць вранці кабінок для голосування або не було взагалі, або їх привезли лише о 5.00 в розібраному вигляді, на деякі дільниці кабінки привезли лише частково.

У Херсонській області представники поліції на окремих дільницях виконують невластиві їм функції: перевіряють посвідчення спостерігачів та знаходяться в приміщення для голосування, що суперечить Виборчому кодексу України.

Нагадаємо, в Україні почалося голосування на місцевих виборах.

Як повідомлялося, біля виборчих дільниць розпочалося опитування Зеленського.



