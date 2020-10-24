  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Опитування на виборчих дільницях: як діяти? Турчинов дав інструкцію

    • Розсилка
    <p>&laquo;У випадку приставання до вас представників &laquo;Слуг народу&raquo; в місці розташування виборчих дільниць, &ndash; фіксувати ці порушення, складати акти та заяви про вчинення злочину і викликати правоохоронців&raquo; &ndash; Турчинов</p> - Опитування на виборчих дільницях: як діяти? Турчинов дав інструкцію

    «У випадку приставання до вас представників «Слуг народу» в місці розташування виборчих дільниць, – фіксувати ці порушення, складати акти та заяви про вчинення злочину і викликати правоохоронців» – Турчинов

    Ніхто не має права агітувати в день голосування та перешкоджати волевиявленню наших громадян

    Раджу не лише ігнорувати «опитування від Зеленського», а й документувати цей злочин та викликати правоохоронців. Про це екссекретар РНБО Олександр Турчинов написав у своєму блозі.

    «Опитування від Зеленського» – це спроба в день голосування нахабно агітувати за провладну партію, зловживання владою та грубе порушення Конституції і законодавства України. Окрім того, так званих «волонтерів» «Слуги народу» наймають за необліковану готівку (чорний нал), що також є злочином.

    Брудні технології, застосовані Зе-командою, передбачають безпосередній вплив на виборців у день голосування. Вони намагатимуться пропускати людей через намети для опитування ще до того, як вони проголосують, щоб створити у громадян враження, що Зе-слуги турбуються про їх майбутнє та найближчим часом будуть реалізовувати популістичну маячню, зазначену в питаннях.

    Цинізм цього фарсу полягає ще і в тому, що у Зеленського були всі механізми для реалізації всіх своїх забаганок і обіцянок протягом перебування на посаді (монобільшість, уряд, місцеві адміністрації). Він міг все це зробити, як зробив, зокрема, з легалізацією азартних ігор, про яку ніхто ні у кого не питав.

    Раджу всім не брати участь у цьому злочинному фарсі, не ставати його співучасниками, демонстративно ігноруючи цю провокацію. А у випадку нав’язливого приставання до вас представників «Слуг народу» в місці розташування виборчих дільниць, – фіксувати ці порушення, складати акти та заяви про вчинення злочину і викликати правоохоронців.

    Ніхто не має права агітувати в день голосування та перешкоджати волевиявленню наших громадян!

    Читайте також:
    «5 запитань»: активісти пропонують альтернативну версію «опитування Зеленського» на спеціальному сайті
    вибори РНБО Олександр Турчинов активісти Володимир Зеленський партія Слуга народу злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies