Як голосував патріарх Філарет (фото)
Предстоятель УПЦ КП, який перехворів коронавірусом, неналежно одягнув маску
Святійший патріарх Філарет 25 жовтня проголосував на місцевих виборах. Про це йдеться на сторінці предстоятеля УПЦКП у Facebook.
Зазначається, що патріарх Філарет прибув зранку перед богослужінням на виборчу дільницю, що знаходиться на вулиці Пушкінській, неподалік від його резиденції.
«Зробивши свій вибір, патріарх благословив членів дільничної виборчої комісії, побажав їм наснаги в роботі», – йдеться у повідомленні.
Як видно на світлинах, предстоятель УПЦ КП, який перехворів коронавірусом, неналежно одягнув маску.
Нагадаємо, Філарет розповів, як подолав коронавірус.
4 вересня, патріарх Філарет захворів на коронавірус, його було доставлено до лікарні.
Варто зазначити, що під час богослужінь у Володимирському соборі 91-річний патріарх Філарет дотримувався усіх вимог карантину.
16 вересня експатріарх УПЦ КП Філарет повідомив, що одужав від коронавірусу.