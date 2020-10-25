Як голосував патріарх Філарет (фото)



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Патріарх Філарет захворів на коронавірус на початку вересня

Предстоятель УПЦ КП, який перехворів коронавірусом, неналежно одягнув маску

Святійший патріарх Філарет 25 жовтня проголосував на місцевих виборах. Про це йдеться на сторінці предстоятеля УПЦКП у Facebook.

Зазначається, що патріарх Філарет прибув зранку перед богослужінням на виборчу дільницю, що знаходиться на вулиці Пушкінській, неподалік від його резиденції.

«Зробивши свій вибір, патріарх благословив членів дільничної виборчої комісії, побажав їм наснаги в роботі», – йдеться у повідомленні.

Як видно на світлинах, предстоятель УПЦ КП, який перехворів коронавірусом, неналежно одягнув маску.

Нагадаємо, Філарет розповів, як подолав коронавірус.

4 вересня, патріарх Філарет захворів на коронавірус, його було доставлено до лікарні.

Варто зазначити, що під час богослужінь у Володимирському соборі 91-річний патріарх Філарет дотримувався усіх вимог карантину.

16 вересня експатріарх УПЦ КП Філарет повідомив, що одужав від коронавірусу.

