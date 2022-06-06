Витяг про місце проживання тепер можна отримати в «Дії»: інструкція Мінцифри

Щоб одержати е-документ потрібно зареєструватись у «Дії» та натиснути «отримати витяг»

Е-документ можна завантажити на порталі та зберегти на смартфоні

Витяг про місце проживання в Україні відтепер можна отримати в «Дії». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Влаштувати дитину до садочка чи школи, оформити шлюб, стати на військовий облік – для всього цього необхідно мати документ, який підтверджує ваше місце проживання. 3 1 грудня 2021 року для власників паспортів-книжечок та ID-карток таким підтвердженням є витяг з реєстру територіальної громади. Раніше по нього треба було ходити до відповідних органів реєстрації та відстоювати черги. Тепер замість паперової довідки – електронний витяг, а замість відвідування держустанов – портал «Дія», – написав Федоров.

Як отримати витяг на порталі «Дія»:

Авторизуйтеся на порталі «Дія»; Оберіть послугу «Витяг з реєстру територіальної громади»; Натисніть «Отримати витяг».

Покрокову інструкцію можна подивитись у відеоролику:

Електронний документ можна завантажити на порталі та зберегти на смартфоні чи зручному для вас носії, щоб мати завжди під рукою.

Раніше повідомлялося, що у додатку «Дія» з'явиться нова послуга – «усиновлення». Заявку на первинну консультацію можна подавати з 1 червня.

Також «Дія» запустила нову послугу для підприємців.