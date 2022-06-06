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    Суспільство

    Витяг про місце проживання тепер можна отримати в «Дії»: інструкція Мінцифри

    Щоб одержати е-документ потрібно зареєструватись у &laquo;Дії&raquo; та натиснути &laquo;отримати витяг&raquo; - Витяг про місце проживання тепер можна отримати в «Дії»: інструкція Мінцифри
    Щоб одержати е-документ потрібно зареєструватись у «Дії» та натиснути «отримати витяг»
    фото з відкритих джерел

    Е-документ можна завантажити на порталі та зберегти на смартфоні

    Витяг про місце проживання в Україні відтепер можна отримати в «Дії». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    «Влаштувати дитину до садочка чи школи, оформити шлюб, стати на військовий облік – для всього цього необхідно мати документ, який підтверджує ваше місце проживання. 3 1 грудня 2021 року для власників паспортів-книжечок та ID-карток таким підтвердженням є витяг з реєстру територіальної громади. Раніше по нього треба було ходити до відповідних органів реєстрації та відстоювати черги. Тепер замість паперової довідки – електронний витяг, а замість відвідування держустанов – портал «Дія», – написав Федоров.

    Як отримати витяг на порталі «Дія»:

    1. Авторизуйтеся на порталі «Дія»;
    2. Оберіть послугу «Витяг з реєстру територіальної громади»;
    3. Натисніть «Отримати витяг».

    Покрокову інструкцію можна подивитись у відеоролику:

    Електронний документ можна завантажити на порталі та зберегти на смартфоні чи зручному для вас носії, щоб мати завжди під рукою.

    Раніше повідомлялося, що у додатку «Дія» з'явиться нова послуга – «усиновлення». Заявку на первинну консультацію можна подавати з 1 червня.

    Також «Дія» запустила нову послугу для підприємців.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Витяг про місце проживання тепер можна отримати в «Дії»: інструкція Мінцифри