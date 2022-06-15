Очільник Мінцифри пояснив, коли і як запрацює розмитнення авто в «Дії»

Для початку розмитнення автомобілів у застосунку «Дія» потрібен відповідний закон

Міністерство цифрової трансформації обіцяє запустити процес розмитнення авто за місяць після ухвалення закону, який команда Мінцифри уже підготувала. Про це очільник міністерства Михайло Федоров пояснив у інтерв’ю «Економічній правді».

За словами Федорова, протягом місяця після підписання ухваленого парламентом закону Міністерство цифрової трансформації проведе необхідну технічну підготовку – і українці зможуть розмитнювати автомобілі у застосунку «Дія».

Міністр зазначив, що із процесу була вилучена оцінка вартості розмитнення і взагалі будь-який суб’єктивний людський фактор.

«Власнику автомобіля для його розмитнення потрібно буде ввести в "Дії" всі дані про автомобіль (рік виробництва авто, марку, модель, об’єм двигуна – ред.). Далі він отримає розрахунок вартості розмитнення», – описав процес Михайло Федоров.

Далі, зазначив очільник Мінцифри, сума за розмитнення може бути сплачена відразу у застосунку, або власник автівки, за бажання, зможе відкласти оплату, повідомивши державні органи про перетин кордону цим автомобілем.

«Після запровадження цього нововведення необхідність в оцінці митника відпаде, суб’єктивний фактор оцінки автомобіля зникне, уся процедура розмитнення відбуватиметься через застосунок», – запевнив міністр цифрової трансформації.

Нагадаємо, що на початку квітня в Україні набув чинності закон №7190П, який на час воєнного стану скасовував мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів.

У перші тижні війни автомобілі з-за кордону в Україну ввозилися лише для потреб військових, евакуації громадян та доставляння гуманітарних вантажів. А через місяць після масштабного військового вторгнення Верховна Рада скасувала податки та збори на імпорт автомобілів для всіх громадян.

Додамо, що Євросоюз визнав українські водійські посвідчення.