Відтепер ФОПи можуть подати декларацію в «Дії»: як це зробити

Декларацію платника єдиного податку можна швидко та зручно подати за декілька кліків

Відтепер у застосунку «Дія» можна подати декларацію платника єдиного податку 2% та сплатити єдиний податок 2%. Це можуть зробити ФОПи-спрощенці третьої групи, які подали заяву в Державну податкову службу на застосування спеціальної ставки 2%, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Декларація подається до 20 числа кожного місяця за доходи, отримані в попередньому місяці, починаючи з травня і до скасування воєнного стану на території України. Сплата єдиного податку 2% доступна в застосунку до кінця кожного місяця за попередній, тобто ще 10 днів після граничного терміну подання декларації.

«Під час воєнного стану час набув особливої цінності. Зараз, як ніколи, важливо, щоб у людей була можливість не витрачати час у чергах та заповнювати папірці. Тому ми додали можливість подати декларацію платника єдиного податку 2% у застосунок «Дія». Процес, як завжди, максимально автоматизований. Вам потрібно буде лише зробити декілька кліків», – зазначив віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як подати декларацію

Декларацію можна швидко та зручно подати за декілька кліків:

авторизуйтеся в застосунку «Дія», у меню «Послуги» виберіть «Податки ФОП» – Декларація платника єдиного податку 2% за відповідний місяць;

введіть суму отриманого доходу за обраний місяць;

перевірте контактні дані та декларацію (за потреби відкоригуйте);

підпишіть її Дія.Підписом та надішліть.

Декларація буде подана до податкової служби.

Як зробити оплату

Оплата проводиться так само швидко та за кілька кліків:

авторизуйтеся в застосунку «Дія», у меню «Послуги» виберіть «Податки ФОП» – Сплата єдиного податку 2% за відповідний місяць,

введіть суму отриманого доходу за обраний місяць і перевірте розраховану суму податку до сплати,

виберіть спосіб оплати та сплатіть,

зарахування коштів відбувається протягом 3 робочих днів, перевірити можна в Розрахунках з бюджетом.

Проєкт реалізовано Мінцифри спільно з Державною податковою службою за підтримки програми EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва та реалізується Фондом Східна Європа.

Нагадаємо, 10 червня Кабінет міністрів підтримав законопроєкти про розмитнення легкових авто через «Дію». Послуга запрацює, якщо документи ухвалить Верховна Рада.