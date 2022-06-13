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    Економіка

    Відтепер ФОПи можуть подати декларацію в «Дії»: як це зробити

    У&nbsp;застосунку &laquo;Дія&raquo; з'явилась нова послуга - Відтепер ФОПи можуть подати декларацію в «Дії»: як це зробити
    У застосунку «Дія» з'явилась нова послуга
    фото: Мінцифри

    Декларацію платника єдиного податку можна швидко та зручно подати за декілька кліків

    Відтепер у застосунку «Дія» можна подати декларацію платника єдиного податку 2% та сплатити єдиний податок 2%. Це можуть зробити ФОПи-спрощенці третьої групи, які подали заяву в Державну податкову службу на застосування спеціальної ставки 2%, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

    Декларація подається до 20 числа кожного місяця за доходи, отримані в попередньому місяці, починаючи з травня і до скасування воєнного стану на території України. Сплата єдиного податку 2% доступна в застосунку до кінця кожного місяця за попередній, тобто ще 10 днів після граничного терміну подання декларації.

    «Під час воєнного стану час набув особливої цінності. Зараз, як ніколи, важливо, щоб у людей була можливість не витрачати час у чергах та заповнювати папірці. Тому ми додали можливість подати декларацію платника єдиного податку 2% у застосунок «Дія». Процес, як завжди, максимально автоматизований. Вам потрібно буде лише зробити декілька кліків», – зазначив віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

    Як подати декларацію

    Декларацію можна швидко та зручно подати за декілька кліків:

    • авторизуйтеся в застосунку «Дія», у меню «Послуги» виберіть «Податки ФОП» – Декларація платника єдиного податку 2% за відповідний місяць;
    • введіть суму отриманого доходу за обраний місяць;
    • перевірте контактні дані та декларацію (за потреби відкоригуйте);
    • підпишіть її Дія.Підписом та надішліть.

    Декларація буде подана до податкової служби.

    Як зробити оплату

    Оплата проводиться так само швидко та за кілька кліків:

    • авторизуйтеся в застосунку «Дія», у меню «Послуги» виберіть «Податки ФОП» – Сплата єдиного податку 2% за відповідний місяць,
    • введіть суму отриманого доходу за обраний місяць і перевірте розраховану суму податку до сплати,
    • виберіть спосіб оплати та сплатіть,
    • зарахування коштів відбувається протягом 3 робочих днів, перевірити можна в Розрахунках з бюджетом.

    Проєкт реалізовано Мінцифри спільно з Державною податковою службою за підтримки програми EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва та реалізується Фондом Східна Європа.

    Нагадаємо, 10 червня Кабінет міністрів підтримав законопроєкти про розмитнення легкових авто через «Дію». Послуга запрацює, якщо документи ухвалить Верховна Рада.

    Теги: росія окупанти податки війна декларація Україна Михайло Федоров окупація Міністерство цифрової трансформації України #stoprussia
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    Відтепер ФОПи можуть подати декларацію в «Дії»: як це зробити