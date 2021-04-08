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    Мокрий сніг, дощ та заморозки: прогноз погоди в Україні на 8 квітня

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    В Україні сьогодні подекуди можливий мокрий сніг - Мокрий сніг, дощ та заморозки: прогноз погоди в Україні на 8 квітня
    В Україні сьогодні подекуди можливий мокрий сніг

    В Карпатах мороз очікується і вночі, і вдень

    У четвер, 8 квітня, в Україні буде хмарна з проясненнями та переважно прохолодна погода, у деяких регіонах ітимуть сніг та дощ.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, синоптики прогнозують вночі у північно-східній частині невеликий мокрий сніг, вдень місцями у західних та північних областях невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

    Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в південних та східних областях 3-8° тепла, вдень в Україні 5-10° тепла, на високогір'ї Карпат вночі 10-15° морозу, вдень 1-6° морозу.

    Прогноз погоди на 8 квітня
    Прогноз погоди на 8 квітня

    У Києві 8 квітня опади не очікуються. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.

    Теги: прогноз погоди вітер дощ
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