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    Весняний снігопад на Одещині: в мережі опублікували відео

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    За прогнозом, опади в місті будуть щонайменше до 5 години вечора - Весняний снігопад на Одещині: в мережі опублікували відео

    За прогнозом, опади в місті будуть щонайменше до 5 години вечора

    фото: Скріншот

    Наразі в місті температура сягає позначки +2 градуси

    На Одещині 7 квітня почав падати сніг. У мережі з'явилося одразу кілька відео із засипаними снігом клумбами, на яких вже почали рости квіти. Про це повідомляє «Думська».

    Сніг почав падати в обідню пору в місті Подільськ, що на півночі області. Про повернення зими повідомили місцеві жителі.

    Наразі в місті температура сягає позначки +2 градуси та триває снігопад. За прогнозом, опади в місті будуть щонайменше до 5 години вечора.

    Тим часом, потепління в Україну прийде вже в неділю, 11 квітня. А з наступного тижня очікується повноцінно тепла погода, нічні заморозки відійдуть. Про це в етері «Україна 24» повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня.

    За словами Голені, з неділі припиняться нічні морози й денна температура вже буде вище +10 градусів.

    «Наступного тижня очікуємо більш-менш теплу погоду. Але також, якщо буде хмарно, то максимум 10 градусів тепла, якщо сонячно – то 15–16 градусів тепла», – повідомила вона.

    Цього року в Україні пізня й холодна весна. Так, 6 квітня температура у Львові впала до -1° і в місті почався снігопад. Трускавець також засипало мокрим снігом.

    Теги: прогноз погоди Одеса снігопад весна
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