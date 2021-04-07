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    Прогноз погоди на четвер: У Вінниці прогнозують заморозки

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    Прогноз погоди на четвер: У Вінниці прогнозують заморозки
    фото: slovoidilo.ua

    Температура повітря вночі очікується від -1°С до +1°С

    У четвер, 8 квітня, у Вінниці очікується хмарна погода, опадів синоптики не прогнозують. Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

    Температура повітря вночі очікується від -1°С до +1°С, вдень від +7°С до +9°С.

    Вітер буде західним зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

    Церква цього дня відзначає Собор Архангела Гавриїла, вшановується пам'ять преподобного Василя Нового. У давнину казали: якщо у цей день схід сонця світлий, значить скоро сніг повністю зійде. Помітили: яка погода 8 квітня - така буде й 8 жовтня, і навпаки.

    Потепління в Україну прийде вже в неділю, 11 квітня. А з наступного тижня очікується повноцінно тепла погода, нічні заморозки відійдуть. Про це в ефірі «Україна 24» повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня.

    За словами Голені, з неділі припиняться нічні морози й денна температура вже буде вище +10 градусів. «Наступного тижня очікуємо більш-менш теплу погоду. Але також, якщо буде хмарно, то максимум 10 градусів тепла, якщо сонячно – то 15–16 градусів тепла», – повідомила вона.

    Цього року в Україні пізня й холодна весна. Так, 6 квітня температура у Львові впала до -1° і в місті почався снігопад. Трускавець також засипало мокрим снігом.

    Теги: прогноз погоди Вінниччина снігопад повітря весна
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